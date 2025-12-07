Goa Nightclub Tragedy: गोवा नाइटक्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग का भयावह VIDEO आया सामने, 25 लोगों की गई है जान 
(Photo Credits ANI)

 Goa Nightclub Tragedy: गोवा के अर्पोरा में स्थित एक नाइटक्लब में शनिवार देर रात सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतने कम समय में इतना बड़ा रूप ले गया कि कुछ ही मिनटों में पूरा क्लब आग की चपेट में आ गया. घटना के समय कई स्टाफ सदस्य और अन्य लोग क्लब के अंदर मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

ब्लास्ट के बाद अफरातफरी का माहौल

इस हादसे का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट के तुरंत बाद जोरदार धमाका सुनाई देता है और इसके बाद आग तेजी से पूरे क्लब में फैलती हुई दिखाई देती है. वीडियो में लोगों की चीख-पुकार, अफरातफरी और बाहर निकलने की कोशिशें साफ सुनी और देखी जा सकती हैं. कुछ ही पलों में आग की लपटें इतनी भयंकर हो जाती हैं कि पूरा क्लब तेज आग और धुएं से भर जाता है. यह भी पढ़े: Goa Nightclub Tragedy: गोवा नाइटक्लब सिलेंडर ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत, PM मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख

हादसे का भयावह वीडियो

 

राहत कर्मियों ने क्या कहा

राहत कर्मियों के अनुसार, आग ने इतनी तेजी से फैलाव किया कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. ऐसा अनुमान है कि क्लब के अंदर सुरक्षा और अग्नि-निरोधक इंतज़ाम पर्याप्त नहीं थे.

मामले में जांच शुरू

इस दर्दनाक हादसे के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस और फॉरेंसिक टीमें आग लगने के कारणों की गहराई से जांच कर रही हैं. फिलहाल हादसा कैसे हुआ, इसकी वास्तविक वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. वहीं प्रशासन ने क्लब प्रबंधन से पूछताछ भी शुरू कर दी है, ताकि जल्द से जल्द पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके.