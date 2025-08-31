Dog Attack In Varanasi: कुत्तों के झुंड ने किया बच्ची पर हमला, चीख पुकार सुनकर दौड़े लोगों ने बचाई जान, वाराणसी का भयावह VIDEO आया सामने

Dog Attack In Varanasi: जहां एक ओर डॉग लवर्स (Dog Lovers) कुत्तों के अधिकार के लिए सड़क पर उतर रहे है तो वही कई शहरों में कुत्तों के हमले (Dog Attack) लगातार बढ़ने लगे है. मथुरा (Mathura) में एक बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया था और उसे घायल कर दिया था. अब एक बार फिर वाराणसी (Varanasi) में ऐसी ही एक घटना सामने आई है. जहांपर एक गली में बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और इस मासूम को जमकर नोचा. बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और कुत्तों को भगाया. इस हमले में बच्ची बूरी तरह घायल हो गई है. इस हमले का वीडियो (Video) सामने आया है.जो देखने में काफी भयावह है.
बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ यह इलाका है बच्चियों पर कुत्तों ने हमला कर दिया.#StrayDogs #DogAttack #DogLovers pic.twitter.com/Udsey0b1XQ
— Siddharth Purohit (@sidpvishnu) August 29, 2025
दो बच्चियों पर हमला
ये घटना वाराणसी (Varanasi) के दशाश्वमेध इलाके के पत्थर गली मोहल्ले की बताई जा रही है. इस दौरान गली से दो बच्चियां जा रही होती है और इसी दौरान दोनों पर कुत्तों का झुंड हमला कर देता है. इस दौरान एक बच्ची पर कुत्ते के हमला करते है बच्ची चिल्लाती है तो कुत्ता भाग जाता है , लेकिन एक बच्ची पर कुत्तों का झुंड हमला कर देता है. इस दौरान जब बच्ची चीखने चिल्लाने लगती है तो लोग दौड़ पड़ते है और कुत्तों को भगाते है. बताया जा रहा है की ये बेटियां मनीष यादव नामक शख्स की है.
बच्ची को ले जाया गया हॉस्पिटल
इस हमले में घायल बच्ची को हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया और उसका इलाज किया गया. इस घटना के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है. लोगों ने मांग की है की नगर निगम (Municipal Corporation) की ओर से इन आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएं. इन आवारा कुत्तों के कारण लोग घरों से निकलने में डरने लगे है.