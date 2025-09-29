Garba at Mumbai Airport: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गरबा! नवरात्रि के उत्साह में डूबे एयरलाइन के कर्मचारी और यात्री; VIDEO वीडियो

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Photo Credits: File Image)

Garba at Mumbai Airport: मुंबई में नवरात्रि का उत्सव पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। इस उत्साह का रंग छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी देखने को मिला, जहां कर्मचारी और यात्री टर्मिनल के अंदर गरबा नृत्य में मग्न नजर आए. आमतौर पर सख्त सुरक्षा नियमों और व्यवस्था वाले इस हवाई अड्डे ने कुछ पलों के लिए एक उत्सवी नृत्य मंच का रूप ले लिया, जहां लोडर, ग्राउंड स्टाफ, क्रू मेंबर्स और यात्री एक साथ गरबा की धुन पर थिरकते दिखे.

इस अनोखे और जीवंत उत्सव का एक वीडियो उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर साझा किया. उन्होंने इस पल की अनूठी भावना की तारीफ करते हुए लिखा, “मुंबई हवाई अड्डे पर, यात्री, पायलट, कर्मचारी, लोडर, सभी एक ही ताल पर थिरक रहे हैं। दुनिया का कोई दूसरा हवाई अड्डा ऐसा नहीं है. यह भी पढ़े: Garba in Mumbai Local Train: नवरात्रि में मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रियों ने खेला गरबा, वायरल वीडियो ने जीता दिल

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गरबा

At Mumbai Airport-passengers, pilots, staff, loaders, all moving to the same beat. No other airport in the world has this spirit. This is India. ✈️❤️ pic.twitter.com/ifnUaj7Y6X — Harsh Goenka (@hvgoenka) September 28, 2025

मुंबई हवाई अड्डे की प्रतिक्रिया

वीडियो के वायरल होने के बाद मुंबई हवाई अड्डा प्राधिकरण ने त्वरित प्रतिक्रिया दी। हर्ष गोयनका के पोस्ट का जवाब देते हुए हवाई अड्डे के आधिकारिक अकाउंट ने लिखा: “प्रिय श्री गोयनका जी, इस शानदार उत्सवी पल को साझा करने के लिए धन्यवाद! हमें खुशी है कि मुंबई हवाई अड्डा परिवार और हमारे यात्रियों ने एक साथ गरबा के आनंद को जीया. ऐसे अवसर भारतीय संस्कृति की समृद्धि को खूबसूरती से उजागर करते हैं, जो विमानन की भावना के साथ सहज रूप से घुलमिल जाती है.

मुंबई एयरपोर्ट ने गोयनका का किया धन्यवाद

Dear Mr Goenka, thank you for sharing this wonderful festive moment! We are delighted to see the Mumbai Airport family come together, along with our passengers, in celebrating the joy of Garba. Such occasions beautifully reflect the richness of Indian culture, blending seamlessly… — Mumbai Airport (@CSMIA_Official) September 28, 2025

नवरात्रि का आज सातवाँ दिन है। यह पर्व पूरे देश में 22 सितंबर से शुरू हुआ और 2 अक्टूबर तक चलेगा

नवरात्रि का विशेष महत्व है, जिसमें लोग नौ दिनों तक माता की पूजा-अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं