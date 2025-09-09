Ahmedabad: 'गंजेपन की बात छिपाई, प्रेगनेंट होने पर बिस्तर पर पटका': Matrimonial Site के जरिए शादी करके फंस गई महिला!

(Photo credits File)

Ahmedabad Dowry Case: अहमदाबाद के एलिसब्रिज इलाके (Ellisbridge Area) से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 33 वर्षीय एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ थाने (West Women Police Station) में गंभीर शिकायत दर्ज कराई है. यह मामला न केवल घरेलू हिंसा और दहेज की मांग से जुड़ा है, बल्कि इसमें एक अजीबोगरीब पहलू भी सामने आया है. महिला का आरोप है कि उसके पति ने शादी से पहले अपने गंजेपन की बात छिपाई और बाद में यह राज उजागर हुआ.

शिकायत के अनुसार, महिला की अपने पति से मुलाकात 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट (Matrimonial Site) पर हुई थी. दोनों ने फरवरी 2020 में शादी कर ली और फिर अमेरिका के टेक्सास में बस गए.

'शादी से पहले पति ने छिपाई गंजेपन की बात'

शादी के शुरुआती दिनों में तो सब ठीक रहा, लेकिन एक महीने बाद महिला को पता चला कि पति ने अपने गंजेपन को छिपाने के लिए अपने बालों को इस तरह सेट कर लिया था कि वे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे. महिला का कहना है कि शादी से पहले उससे यह सच्चाई छिपाई गई थी. इसके बाद हालात और बिगड़ने लगे.

महिला का आरोप है कि पति और ससुराल वालों ने दहेज में दिए गए 140 ग्राम सोने को कम बताया और उसे लगातार ताने देने लगे. बात मारपीट और मानसिक प्रताड़ना तक पहुंच गई. पति ने शादी के समय हवाई टिकट के पैसे लौटाने का वादा किया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं किया.

गर्भावस्था के दौरान मारपीट का लगाया आरोप

महिला ने एफआईआर में एक और गंभीर घटना का जिक्र किया है. उसने बताया कि 2022 में गर्भावस्था के दौरान उसके पति ने झगड़े के दौरान उसे पीटा और बिस्तर पर पटक दिया. 2023 में बच्चे के जन्म के बाद भी उसे ठीक से इलाज, दवाइयां और खाना नहीं दिया गया.

महिला के मुताबिक, ससुराल वालों ने उसके भाई को अमेरिका में अपने घर पर नहीं रहने दिया और जब उसकी मां मदद के लिए अमेरिका पहुंचीं, तो उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया गया.

महिला ने दर्ज कराई शिकायत, जांच शुरू

फरवरी 2025 में जब महिला अपनी बहन की सगाई के लिए अहमदाबाद (Ahmedabad News) आई, तो उसके ससुराल वालों ने यहां भी उसे यह पूछकर परेशान किया कि वह कहां रहेगी. इसके बाद वह सीधे अपने मायके लौट आई और परिवार की लाख कोशिशों के बावजूद सुलह नहीं हो पाई.

आखिरकार, सोमवार को महिला ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.