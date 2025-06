VIDEO: उफनती नदी से ट्रैक्टर ट्रॉली पार करना पड़ा ड्राइवर को महंगा! चार लोग नदी में बहे, लोगों ने रस्सी डालकर बचाई जान, शिवपुरी जिले का वीडियो आया सामने

शिवपुरी, मध्य प्रदेश: देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है. ऐसे में नदी में लोगों के बहने की घटनाएं भी सामने आने लगी है. ऐसी ही एक घटना अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से सामने आई है.जब खेरिया नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर और उस पर सवार चार युवक बह गए. सौभाग्य से समय रहते ग्रामीणों ने उन्हें बचा लिया, वरना यह घटना बड़ा हादसा बन सकती थी. इस दौरान जो वीडियो सामने आया, उसमें देख सकते है कि नदी उफान पर है और ये ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर से नदी को पार करने की कोशिश करता है. ट्रैक्टर में इसके साथ और तीन लोग बैठे होते है.

ये सभी जान खतरे में डालता है और ट्रैक्टर समेत सभी पानी में बहने लगते है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @FreePressMP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Tractor Driver Stuck in River: उफनती नदी से ट्रैक्टर निकालना चालक को पड़ा भारी, जान पर बन आई आफत, छत्तीसगढ़ का वीडियो आया सामने; VIDEO

ट्रैक्टर समेत नदी में बहे चार लोग

#WATCH | 4 Youths Along With Tractor-Trolley Swept Away While Crossing Overflowing Stream In MP’s Shivpuri, Rescued By Villagers#MadhyaPradesh #MPNews #IndiaNews pic.twitter.com/THeCvK3ozV

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) June 20, 2025