Bengaluru: खाना पहुंचने में हुई देरी तो युवकों का गुस्सा भड़का, फूड डिलीवरी बॉय की कर दी जमकर पिटाई, बेंगलुरु का VIDEO आया सामने

बेंगलुरु, कर्नाटक: पिछले कुछ दिनों में डिलीवरी बॉय (Delivery Boy) के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है. अब ऐसा ही एक वीडियो कर्नाटक (Karnataka) के बेंगलुरु (Bengaluru) से सामने आया है. जहांपर एक जोमैटो डिलीवरी बॉय (Zomato Delivery Boy) के साथ मारपीट की गई. ये मारपीट केवल इसलिए की गई, क्योंकि डिलीवरी बॉय खाना लेकर पहुंचा था. ये घटना शोभा थिएटर के पास हुई है. इसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है.वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही डिलीवरी एजेंट मौके पर पहुंचा, दोनों आरोपी उससे सवाल-जवाब करने लगे.

डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट

खाना लाने में हुई देरी तो डिलीवरी बॉय को बुरी तरह पीटा बेंगलुरु के बापूजी नगर इलाके में खाने की डिलीवरी में देरी होने पर दो लोगों ने एक जॉमेटो डिलीवरी बॉय की कथित तौर पर पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय टाइम से ऑर्डर नहीं लाया जिसके बाद आरोपियों ने उस पर हमला बोल दिया pic.twitter.com/DgXXRJj8Aq — Khushbu_journo (@Khushi75758998) September 20, 2025

बीच सड़क पर की मारपीट

फूड डिलीवरी बॉय (Delivery Boy) के इन बदमाशों ने बीच सड़क पर मारपीट की. एक आरोपी ने प्लास्टिक के कंटेनर से डिलीवरी बॉय के सिर पर वार किया. इसके बाद एक आरोपी डिलीवरी बॉय की गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता है. इसके साथ ही एक आरोपी ने कुर्सी से भी हमला किया.बताया जा रहा है की ये आरोपी नशे में थे.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस (Police) को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए. हालांकि, अभी तक इस मामले में आधिकारिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.