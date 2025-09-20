Bengaluru: खाना पहुंचने में हुई देरी तो युवकों का गुस्सा भड़का, फूड डिलीवरी बॉय की कर दी जमकर पिटाई, बेंगलुरु का VIDEO आया सामने
Credit-(X,@Khushi75758998)

बेंगलुरु, कर्नाटक: पिछले कुछ दिनों में डिलीवरी बॉय (Delivery Boy) के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है. अब ऐसा ही एक वीडियो कर्नाटक (Karnataka) के बेंगलुरु (Bengaluru) से सामने आया है. जहांपर एक जोमैटो डिलीवरी बॉय (Zomato Delivery Boy) के साथ मारपीट की गई. ये मारपीट केवल इसलिए की गई, क्योंकि डिलीवरी बॉय खाना लेकर पहुंचा था. ये घटना शोभा थिएटर के पास हुई है. इसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है.वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही डिलीवरी एजेंट मौके पर पहुंचा, दोनों आरोपी उससे सवाल-जवाब करने लगे.

बात धीरे-धीरे बढ़ी और फिर आरोपी ने डिलीवरी एजेंट को मारपीट शुरू कर दी. इसका वीडियो सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bengaluru Delivery Boy: बेंगलुरु में Zepto डिलीवरी बॉय की दादागिरी! ग्राहक से बहस के बाद जमकर की मारपीट, हैरान करनेवाला वीडियो आया सामने (Watch Video)

डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट

बीच सड़क पर की मारपीट

फूड डिलीवरी बॉय (Delivery Boy) के इन बदमाशों ने बीच सड़क पर मारपीट की. एक आरोपी ने प्लास्टिक के कंटेनर से डिलीवरी बॉय के सिर पर वार किया. इसके बाद एक आरोपी डिलीवरी बॉय की गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता है. इसके साथ ही एक आरोपी ने कुर्सी से भी हमला किया.बताया जा रहा है की ये आरोपी नशे में थे.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस (Police) को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए. हालांकि, अभी तक इस मामले में आधिकारिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.

 