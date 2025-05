भारत-पाक तनाव के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अलर्ट, बैंकों को तैयार रहने का निर्देश

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बैंकों और बीमा कंपनियों को पूर्ण सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि "देश के नागरिकों और कारोबारियों को किसी भी हालात में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए." वित्त मंत्री ने शुक्रवार को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के MDs और CEOs के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था साइबर सुरक्षा और संकट प्रबंधन की तैयारी की समीक्षा करना.

सीतारमण ने कहा कि डिजिटल और फिजिकल दोनों बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए. इसके लिए उन्होंने निम्न बिंदुओं पर जोर दिया:

