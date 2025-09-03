झेलम, चेनाब, खतरे के निशान के पार, भारी बारिश से जम्मू-कश्मीर में बाढ़ का खतरा; हाईवे बंद

Flood Threat in J&K | X

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं. बुधवार को झेलम नदी ने अनंतनाग के संगम और श्रीनगर के राम मुंशी बाग इलाके में खतरे का निशान पार कर लिया. इसके चलते प्रशासन ने पूरे कश्मीर में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है. कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और छोटी नदियां व नाले भी उफान पर हैं. खतरनाक स्थिति को देखते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही बुधवार को होने वाली सभी परीक्षाएं भी रद्द कर दी गईं. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर न निकलें और न ही पानी वाले क्षेत्रों के पास जाएं.

पंजाब में तबाही की बाढ़, लाखों बेघर, फसलें बर्बाद, 3 लाख से अधिक प्रभावित; Videos में देखें आपदा का मंजर.

जम्मू और उधमपुर में चिनाब का पानी जहां जम्मू क्षेत्र में खतरे के निशान और बाढ़ की चेतावनी के निशान को पार कर गया है, वहीं घाटी में झेलम का जलस्तर बढ़ रहा है. कश्मीर डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि “हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. टीमों को सतर्क रखा गया है और योजनाएं तैयार हैं. लोग सतर्क रहें और पानी वाले क्षेत्रों से दूर रहें.”

श्रीनगर-जम्मू हाईवे बंद

भारी बारिश और पानी बढ़ने के कारण श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है. यह हाईवे कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र बड़ा मार्ग है. हाईवे बंद होने से जरूरी सामान, सब्जियों और फलों की कीमतों में अचानक तेजी देखी जा रही है.

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू क्षेत्र और घाटी में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड बारिश हुई. जम्मू में 81 मिमी, रियासी में 203 मिमी, कटरा में 193 मिमी, डोडा में 114 मिमी, बनिहाल में 95 मिमी और श्रीनगर में 32 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस बारिश ने चिनाब, झेलम और वैषव नाले जैसे प्रमुख जलस्रोतों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है.

खतरे में हजारों लोग

स्वतंत्र मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अनंतनाग जिले में वैषव नाला, शेषनाग और लिद्दर नाले पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुके हैं. प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं और गांव-गांव हालात पर नजर रखी जा रही है.

आपदाओं से जूझ रहा जम्मू-कश्मीर

बीते अगस्त महीने से ही जम्मू-कश्मीर बारिश से बेहाल है. अब तक बादल फटने, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं में 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. हजारों घर, पुल और सड़कें तबाह हो गए हैं. ऐसे में नया बाढ़ का खतरा हालात को और गंभीर बना रहा है.