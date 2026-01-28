Faridabad Weather Forecast: IMD का अलर्ट, फरीदाबाद में बदलेगा मौसम का मिजाज, 1 फरवरी को बारिश का अनुमान, उससे पहले शहर में बढ़ेगी ठंड-शीतलहर

(Photo Credits: File Image)

Faridabad Weather Forecast Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने फरीदाबाद और आसपास के NCR क्षेत्रों के लिए मौसम का नया बुलेटिन जारी किया है. विभाग के अनुसार, इस सप्ताह के अंत तक शहर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर (Cold Wave) चलने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. हालांकि, यह शुष्क ठंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, क्योंकि 1 फरवरी (रविवार) को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्षेत्र में फिर से बारिश और गरज-चमक की वापसी होने जा रही है.

तापमान में भारी गिरावट और शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, फरीदाबाद में गुरुवार से न्यूनतम तापमान में "क्रमिक गिरावट" शुरू होगी. शनिवार, 31 जनवरी तक पारा गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है, जो 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. मौसम विभाग ने 30 जनवरी तक क्षेत्र के लिए "शीतलहर" की स्थिति को फ्लैग किया है और निवासियों को कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहने की सलाह दी है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, January 28: दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें चेन्नई, बेंगलुरु सहित अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम

कोहरे और दृश्यता को लेकर चेतावनी

सुबह के समय काम पर निकलने वाले लोगों को यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. महीने के अंत तक "हल्के से मध्यम कोहरे" का अनुमान जताया गया है. खुले रास्तों और राजमार्गों पर सुबह के समय दृश्यता (Visibility) काफी कम रह सकती है. हालांकि, 29 से 31 जनवरी के बीच आसमान मुख्य रूप से साफ या आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिससे दोपहर में कुछ समय के लिए धूप निकलने की संभावना रहेगी.

1 फरवरी से फिर होगी बारिश

रविवार, 1 फरवरी को मौसम एक बार फिर करवट लेगा. एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से आईएमडी ने निम्नलिखित पूर्वानुमान जारी किए हैं:

बारिश: हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ एक-दो बौछारें पड़ने की संभावना है.

हवाएं: 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

तापमान: बादलों की आवाजाही के कारण न्यूनतम तापमान में अस्थायी वृद्धि होगी और यह फिर से 11-13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

NCR में अस्थिर मौसम का प्रभाव

यह पूर्वानुमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पिछले एक सप्ताह से चल रहे उतार-चढ़ाव भरे मौसम के बाद आया है. हाल ही में क्षेत्र में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था. बारिश थमने के बाद अब हवा में मौजूद नमी और उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण कोहरे और शीतलहर का चक्र शुरू हो गया है. इन बदलती परिस्थितियों के कारण शहर की वायु गुणवत्ता (AQI) भी "खराब" से "बेहद खराब" श्रेणी में बनी हुई है.