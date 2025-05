चुनाव आयोग ने लिए 3 बड़े फैसले, डेथ सर्टिफिकेट से अपडेट होगी वोटर लिस्ट, BLOs को मिलेगा नया फोटो ID कार्ड

Election Commission New Initiatives: भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए तीन नई पहल की घोषणा की है. ये पहल मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के सम्मेलन में प्रस्तुत की गई योजनाओं के अनुरूप हैं. इस दौरान चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद रहे.

चुनाव आयोग अब भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा. यह प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के नियम 9 और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट, 1969 (2023 में संशोधित) के तहत लागू की गई है. इससे निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (EROs) को समय पर जानकारी मिलेगी कि कौन से मतदाता की मृत्यु हो चुकी है. इससे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को बिना किसी औपचारिक फॉर्म 7 अनुरोध के फील्ड विजिट्स द्वारा जानकारी को दोबारा जांचने में सुविधा होगी.

The Election Commission of India has launched new initiatives to enhance the accuracy of electoral rolls and simplify the voting process for citizens pic.twitter.com/n7hPc08Up0

