Eid-e-Milad Holiday: महाराष्ट्र में ईद-ए-मिलाद की छुट्टी बदली, अब 5 नहीं, 8 सितंबर को रहेगा हॉलिडे
Reserve Bank of India | File

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) के आदेश के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ईद-ए-मिलाद की छुट्टी (Eid-e-Milad Holiday) में बदलाव किया है. पहले यह अवकाश 5 सितंबर 2025 को घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे 8 सितंबर 2025 (सोमवार) को मान्य किया जाएगा. दरअसल, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व है, जिस दिन मुंबई और उपनगरों में गणेश विसर्जन की भव्य शोभायात्राएं निकलती हैं. ऐसे में भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि ईद-ए-मिलाद की छुट्टी 5 सितंबर की जगह 8 सितंबर को दी जाएगी.

आरबीआई ने अपने आदेश में साफ किया कि 5 सितंबर को सभी वित्तीय बाजार खुले रहेंगे. 8 सितंबर को सरकारी प्रतिभूति बाजार (Government Securities Market), विदेशी मुद्रा बाजार (Forex Market), मनी मार्केट और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स (Rupee Interest Rate Derivatives Market) बंद रहेंगे.

आरबीआई का आदेश

आरबीआई ने यह भी बताया कि, 8 सितंबर को होने वाले सभी वित्तीय लेन-देन और निपटान अब 9 सितंबर 2025 (मंगलवार) को किए जाएंगे. 4 सितंबर को हुई भारत सरकार की प्रतिभूति नीलामी का निपटान भी 9 सितंबर को होगा.

SDF और MSF पर अपडेट

लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) के तहत स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) की सुविधाएं नई छुट्टी के अनुसार उपलब्ध रहेंगी. यानी 5 सितंबर को डाले गए सभी SDF और MSF बोली आवेदन अगले दिन रिवर्स हो जाएंगे.