बड़ी लापरवाही! Jodhpur के MBM Engineering University में रिजल्ट को लेकर हंगामा, 100 नंबर के पेपर में छात्रों को दिए 137 अंक

Jodhpur University Result Error: राजस्थान के जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय (MBM University Result Error) में बीई द्वितीय सेमेस्टर के नतीजे (BE 2nd Semester Result) जारी होने पर छात्रों में हड़कंप मच गया. कई छात्रों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए. कुछ छात्रों को 100 अंकों के प्रैक्टिकल और सेशनल पेपर (Practical and Sessional Papers) में 103 से 137 के बीच अंक मिले, जिससे छात्र और अभिभावक दोनों हैरान रह गए. जैसे ही यह मामला सामने आया, विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत वेबसाइट से नतीजे हटा दिए. इसके साथ ही ऑनलाइन नतीजे तैयार करके अपलोड करने वाली निजी एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा.

परीक्षा कराने वाली एजेंसी से मांगा स्पष्टीकरण

परीक्षा नियंत्रक अनिल गुप्ता (Controller of Examinations Anil Gupta) ने कहा कि यह पूरी गड़बड़ी एक तकनीकी त्रुटि के कारण हुई. उन्होंने कहा, "जैसे ही हमें इस गलती का पता चला, हमने तुरंत ऑनलाइन सेल को नतीजे हटाने का निर्देश दिया और एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा."

मई में हुई थी BE 2nd सेमेस्टर की परीक्षाएं

बीई द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं मई में हुई थीं, जिनमें लगभग 800 छात्र शामिल हुए थे. लगभग सभी छात्रों के नतीजों में त्रुटियां पाई गईं. उदाहरण के लिए, एक छात्र को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब (Engineering Mechanics Lab) में 137 अंक और केमिस्ट्री लैब (Chemistry Lab) में 123 अंक मिले, जबकि कुल अंक 100 थे. इसके अलावा, छात्रों के कुल अंक भी गलत दर्ज किए गए थे.

तकनीकी त्रुटि के कारण आई थी समस्या

परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा परिणामों की पुष्टि के बाद, उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने के लिए भेजा गया था, लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण यह समस्या आई. विश्वविद्यालय ने अब घोषणा की है कि वह गुरुवार तक संशोधित परिणाम जारी करेगा ताकि छात्रों को उनके वास्तविक अंक मिल सकें.