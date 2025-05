RBSE 12th Result 2025: इंतजार खत्म! आज शाम 5 बजे जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट! परिणाम देखने के लिए के छात्र रखें रोल नंबर तैयार

(Photo Credits AI)

RBSE 12th Result 2025 to Be Declared on rajresults.nic.in : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) आज, 22 मई 2025 को कक्षा 12वीं का परिणाम शाम 5 बजे घोषित करने जा रहा है. परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के साथ ही अभिभावकों का इंतजार ख़त्म हो जायेगा. परिणाम जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर rajresults.nic.in जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं

इन वेबसाइट्स पर देखें रिजल्ट

परीक्षा में शामिल सभी छात्र राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. बोर्ड की तरफ से इन वेबसाइट्स पर प्रेस कांफ्रेंस के बाद परिणाम जारी होंगे. परिणाम जारी होने के बाद साइट पर रिजल्ट अपलोड हो जाएंगे. जिसके कुछ मिनट बाद छात्र साइड पर जाकर अपने सफल और असल होने के बारे में परिणाम देख सकते हैं. यह भी पढ़े: RBSE 12th Result 2025 Update: राजस्थान बोर्ड 12वीं के नतीजों को लेकर बड़ा अपडेट, आज इतने बजे घोषित हो सकते हैं परिणाम, rajresults.nic.in पर देखें रिजल्ट

यहां देखें रिजल्ट

rajeduboard.rajasthan.gov.in

rajresults.nic.in

ऐसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले ऊपर दी गई किसी एक आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर "RBSE 10वीं या 12वीं रिजल्ट 2025" लिंक पर क्लिक करें.

नए पेज पर अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि विवरण भरें.

जानकारी सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

पहले 12वीं, फिर 10वीं के जारी होंगे परिणाम

राजस्थान बोर्ड ने जानकारी दी है कि पहले कक्षा 12वीं का परिणाम जारी किया जाएगा और इसके बाद कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित किया जाएगा. उम्मीद जताई जा रहा है आज 12 वीं के परिणाम घोषित होने के बाद 30 मई से पहले 10 वीं के परिणाम घोषित हो जाएंगे.

पिछले वर्ष का परिणाम कैसा रहा था?

2024 में 12वीं का पास प्रतिशत 98.95% और 10वीं का पास प्रतिशत 93.03% रहा था। इस साल भी अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा रही है.

छात्रों को सलाह

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें और समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देखें.