School Assembly News Headlines for 22 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 22 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें, पढें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और खेल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट

School Assembly News Headlines for 22 September 2025: 22 सितंबर, 2025 की असेंबली के लिए, हम आपके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत, खेल और व्यावसायिक जगत की महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में समाचार पढ़ने वाले छात्र इन सुर्खियों को आत्मविश्वास से पढ़ सकते हैं. यहां, हम आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और व्यावसायिक जगत की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें प्रदान करते हैं. प्रमुख दैनिक घटनाओं से जुड़े रहने से न केवल आपका सामान्य ज्ञान मजबूत होता है, बल्कि आपको भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलती है. तो चलिए, आज की असेंबली की शुरुआत 22 सितंबर की प्रमुख खबरों से करते हैं.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

देश में नया जीएसटी स्ट्रक्चर सोमवार, 22 सितंबर से लागू हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 'नेक्स्ट जेनरेशन GST' बताते हुए कहा कि इससे आम लोगों और व्यापारियों दोनों को राहत मिलेगी.

भाजपा आज से 'जीएसटी बचत उत्सव' की शुरुआत कर रही है. इस दौरान सांसद पदयात्रा निकालकर लोगों को जीएसटी सुधारों के फायदे बताएंगे.

बिहार में नीतीश सरकार ने विकास मित्रों का भत्ता बढ़ाया है. साथ ही टैबलेट खरीदने के लिए 25 हजार रुपये की सहायता देने का ऐलान किया गया है.

चुनाव आयोग ने तमिलनाडु की 42 राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण रद्द कर दिया है. नियमों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया. हैकर्स ने अकाउंट पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे पोस्ट कर दिए.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल से गाड़ियों का एवरेज कम नहीं होता. उन्होंने भारत समिट में हाईवे नेटवर्क को देशभर में और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान किए बिना भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य संबंध स्थापित नहीं हो सकते.

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है. यह फैसला अमेरिकी नीतियों से हटकर एक बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है.

इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य को असंभव बताया है. उन्होंने कहा कि विदेशी नेताओं के ऐसे फैसले हमास को प्रोत्साहित कर रहे हैं.

नेपाल सरकार ने ‘Gen Z’ प्रदर्शनों के दौरान हुई 72 मौतों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है. यह समिति हिंसा और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष पड़ताल करेगी.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि बगराम एयर बेस को लेकर हालात और बिगड़ सकते हैं, अगर इसका सही इस्तेमाल न हुआ.

एच-1बी वीजा को लेकर राहत की खबर है. नई 88 लाख रुपये की फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी. पुराने वीजा धारकों को यह शुल्क नहीं देना होगा.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)