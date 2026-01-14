JKBOSE कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित, 84 प्रतिशत छात्र पास, jkbose.nic.in पर ऐसे करें रिजल्ट चेक

Results

KBOSE 10th-12th Result 2026 Out: जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने आज, 14 जनवरी को कक्षा 10वीं (शीतकालीन क्षेत्र/विंटर जोन) के वार्षिक नियमित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. बोर्ड द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 84.04% रहा है. छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाकर देख सकते हैं.

10वीं के नतीजों के बाद अब सबकी निगाहें कक्षा 12वीं के परिणामों पर टिकी हैं, जो आज दोपहर 2:00 बजे जारी होने वाले हैं. यह भी पढ़े: RBSE 10th Result 2025: राजस्थान बोर्ड की 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी, बेटियों ने मारी बाजी

परीक्षा और पंजीकरण के मुख्य आंकड़े

इस साल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 94,783 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। बोर्ड ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए पूरे क्षेत्र में 994 केंद्र स्थापित किए थे.

कश्मीर संभाग: 68,804 छात्र

जम्मू संभाग (विंटर जोन): 25,224 छात्र

कारगिल जिला: 660 छात्र

लेह जिला: 95 छात्र

कक्षा 12वीं के नतीजों का इंतज़ार

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणामों की घोषणा चरणों में की जा रही है। कक्षा 10वीं का रिजल्ट सुबह 10:30 बजे लाइव कर दिया गया था, जबकि कक्षा 12वीं का रिजल्ट दोपहर 2:00 बजे आधिकारिक पोर्टल पर सक्रिय (Activate) कर दिया जाएगा. 12वीं की परीक्षाएं 8 नवंबर 2025 से शुरू हुई थीं, जबकि कक्षा 11वीं की परीक्षाएं 19 नवंबर से आयोजित की गई थीं. बोर्ड ने समय पर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है ताकि छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो.

रिजल्ट कैसे चेक करें? (Step-by-Step Guide)

छात्र नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाएं. होमपेज पर 'Results' टैब पर क्लिक करें. अब 'Result of Class 10th Annual Regular 2025' या कक्षा 12वीं के लिंक पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर और पंजीकरण नंबर (Registration Number) दर्ज करें. कैप्चा कोड भरें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

आगामी परीक्षाओं का शेड्यूल

परिणामों की घोषणा के साथ ही बोर्ड ने 2026 के शैक्षणिक सत्र के लिए भी कमर कस ली है. जम्मू संभाग के समर जोन (Summer Zone) के लिए कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी.वहीं, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 23 फरवरी से 28 मार्च 2026 के बीच निर्धारित की गई हैं.