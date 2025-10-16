DRDO का कमाल! 32,000 फीट की ऊंचाई से कूदे भारतीय जवान, VIDEO में देखें स्वदेशी कॉम्बैट पैराशूट का सफल टेस्ट
DRDO ने एडवांस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (MCPS) बनाया है (Photo : DRDO)

DRDO Advanced Military Combat Parachute System: भारत ने रक्षा तकनीक की दुनिया में एक और बड़ी छलांग लगाई है. हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने पूरी तरह से देश में बना एक ऐसा मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम (MCPS) तैयार किया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. इस पैराशूट का जो वीडियो सामने आया है, वो किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा.

क्या है इस शानदार वीडियो में?

कल्पना कीजिए, आसमान में 32,000 फीट (लगभग 10 किलोमीटर) की ऊंचाई. वहां से हमारे जांबाज जवान फ्रीफॉल जंप लगाते हैं. मतलब, बिना पैराशूट खोले ही नीचे की ओर आते हैं. फिर करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर DRDO का बनाया यह स्वदेशी पैराशूट खुलता है और जवान सुरक्षित तरीके से नीचे उतरते हैं. वीडियो में ये पूरा नज़ारा किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म जैसा दिखता है और ये साबित करता है कि हमारा नया पैराशूट सिस्टम कितना भरोसेमंद और एडवांस है.

यह भारत का एकमात्र ऐसा पैराशूट सिस्टम है जिसे इतनी ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है. यह हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है.

इस ऐतिहासिक छलांग को भारतीय वायुसेना के जांबाज टेस्ट जंपर्स विंग कमांडर विशाल लखेश, एमडब्ल्यूओ आरजे सिंह और एमडब्ल्यूओ विवेक तिवारी ने अंजाम दिया. उनकी बहादुरी और DRDO की शानदार तकनीक ने मिलकर यह कीर्तिमान स्थापित किया है. यह सफलता 'मेक इन इंडिया' अभियान को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाती है.