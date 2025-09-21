भारत-पाक क्रिकेट मैच पर दोहरा रवैया गलत, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी अपराध: पप्पू यादव

नई दिल्ली, 21 सितंबर : बिहार (Bihar) के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि मैच कराना गलत नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों का दोहरा रवैया देश के सम्मान और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है.

पप्पू यादव ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि आप रिश्तों को बहुत तल्खी नहीं दे सकते हैं. लेकिन, सवाल यह है कि जब वोट की बारी आती है, तो नफरत को भुनाया जाता है. तब ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि मानो युद्ध होने वाला हो. विदेश नीति में भी राजनीति करना और देश के सम्मान का ख्याल न रखना गलत है. जब कमाई और फायदे का समय आता है, तब सब आंख बंद कर लेते हैं. उन्होंने कहा कि सवाल मैच का नहीं है, सवाल यह है कि जब पैसे कमाने की बारी आती है तब भारत-पाक दुश्मनी क्यों भूल जाते हैं? पाकिस्तान से हमारी सीमा पर गोलियां चलती हैं, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, यह क्यों भुला दिया जाता है? यह भी पढ़ें : IRE vs ENG 3Rd T20I 2025 Preview: आयरलैंड बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

तेजस्वी यादव के एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई. इस पर पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी कार्यक्रम में किसी को गाली देना बेहद गलत है. यह समाज को कमजोर करता है. किसी की मां के लिए अपशब्द कहना अपराध है. मां, मां होती है, गाली देना स्वीकार्य नहीं. जिसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसे पार्टी से बाहर करना चाहिए. उस पर एफआईआर होनी चाहिए. ऐसे लोग समाज, संस्कृति और संस्कार के दुश्मन होते हैं.

लालू परिवार में जारी घमासान को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि परिवार के मामलों में मैं कोई दखल नहीं दूंगा. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है. राजनीतिक परिवारों में यह सब चलता रहता है. किसी एक घटना से राजनीति पर असर पड़ना गलत है. परिवार बिखरने के पीछे कई कारण होते हैं, जिन्हें खत्म किया जाना चाहिए.