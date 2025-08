VIDEO: 'रात में बाहर मत निकलो, वरना रेप हो जाएगा': अहमदाबाद में लगे पोस्टरों से मचा बवाल, पुलिस ने झाड़ा पल्ला

Ahmedabad Poster Controversy: गुजरात के अहमदाबाद शहर में लगे कुछ पोस्टरों ने लोगों को गुस्से से भर दिया है. इन पोस्टरों में महिलाओं को लेकर जो बातें लिखी गई हैं, वो न सिर्फ चौंकाने वाली हैं, बल्कि सीधे-सीधे विक्टिम को ही दोषी ठहराने जैसा लगता है. एक पोस्टर में लिखा था, "देर रात की पार्टी में न जाएं, रेप या गैंगरेप हो सकता है." ऐसे संदेशों को देखकर लोगों ने तुरंत सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रशासन को घेरा. दरअसल, ये पोस्टर शहर के अलग-अलग इलाकों में सड़क सुरक्षा अभियान के नाम पर लगाए गए थे. इनमें से एक पोस्टर पर लिखा गया था, "सुनसान जगहों पर दोस्त के साथ न जाएं, कुछ गलत हो सकता है."

यानी महिलाओं को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या रेप का जिम्मेदार सिर्फ महिला का बाहर जाना है?

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: On poster controversy, Safin Hasan, Deputy Police Commissioner, Traffic Branch, says, "Yesterday in Ahmedabad, information was received through media and social media reports that banners had been installed in some areas. These banners feature… pic.twitter.com/ophmfyKO40

— ANI (@ANI) August 2, 2025