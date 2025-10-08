Diwali ST Bus Service: MSRTC का दिवाली तोहफा, 15 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच पुणे से ST की 598 अतिरिक्त बसें चलेंगी; जानें रूट्स, टिकट बुकिंग समेत अन्य डिटेल्स

(Photo Credits Twitter)

Diwali ST Bus Service: दिवाली के त्योहार के चलते राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (MSRTC) के पुणे विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए तोहफा देते हुए खास इंतजाम किए हैं. इस बार दिवाली के उपलक्ष्य में एसटी की 598 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी. ये बसें 15 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक सेवा में रहेंगी. पहली बार विशेष बसें पिंपरी-चिंचवड आगार से भी चलाई जाएंगी, जबकि शिवाजीनगर और स्वारगेट से भी कुछ बसें रवाना होंगी. MSRTC के इस फैसले से यात्रियों को घर जाने में बड़ी आसानी होगी.

मुंबई के बाद पुणे सबसे ज्यादा भीड़ वाला शहर

मुंबई के बाद पुणे सबसे ज्यादा भीड़ वाला शहर है. यहां नौकरी, शिक्षा और व्यापार के कारण बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, जो दिवाली पर अपने घर जाना चाहते हैं. रेलवे की टिकटें पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं, इसलिए लोगों के पास एसटी बसें ही एकमात्र विकल्प बची हैं. इसी कारण दिवाली के दौरान एसटी बसों में भारी भीड़ होती है. खासकर मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ से बड़ी संख्या में लोग घर जाते हैं. इसके लिए MSRTC अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करता है. यह भी पढ़े: Diwali ST Bus Offer: दिवाली के लिए एसटी बस का ऑफर, अब 4 और 7 दिन की पास बनाकर कही भी करें सफर, किराया भी है काफी कम, जानें डिटेल्स

टिकट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

इस बार भी दिवाली के दौरान नियमित बसों के अलावा अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी. अतिरिक्त बसों के टिकट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है. यात्री MSRTC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं, साथ ही अधिकृत टिकट बुकिंग केंद्रों पर भी आरक्षण उपलब्ध है.

MSRTC मराठवाड़ा-विदर्भ के लिए चलाएगी 396 अतिरिक्त बसें

हर साल खडकी कैंटोनमेंट से मराठवाड़ा, विदर्भ और खंडेश जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाती थीं, लेकिन खडकी कैंटोनमेंट का स्थान उपयुक्त न होने के कारण इस बार नया स्थान खोजा गया। वाकडेवाडी बस स्थानक के सामने 'आरे' क्षेत्र में बस पार्किंग की मांग की गई थी, लेकिन वह पीएमआरडीए के अधीन होने के कारण मना कर दिया गया। इसलिए MSRTC ने पिंपरी-चिंचवड आगार से बसें चलाने का निर्णय लिया।

MSRTC ने बस पार्किंग किराए पर लिया

MSRTC के अनुसार पिंपरी-चिंचवड आगार के पास बस पार्किंग के लिए एक मैदान किराए पर लिया गया है. समय आने पर बसें इसी आगार से रवाना होंगी. पिंपरी-चिंचवड आगार मेट्रो से जुड़ा हुआ है, जिससे यात्रियों के लिए आने-जाने में आसानी होगी.

पश्चिम महाराष्ट्र के लिए 113 अतिरिक्त बसें

पश्चिम महाराष्ट्र के यात्रियों के लिए स्वारगेट एसटी स्टेशन से नियमित बसों के साथ 113 अतिरिक्त बसें चलेंगी. सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और कोंकण के लिए बसें स्वारगेट से निकलेंगी, जबकि शिवाजीनगर से 80 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी.इस दौरान नियमित बसें भी जारी रहेंगी. भीड़ न हो इसके लिए उचित योजना बनाई गई है.

पुणे विभाग अक्टूबर से अतिरिक्त बसें चलाना शुरू कर देगा. अतिरिक्त बसों के साथ नियमित बसें भी जारी रहेंगी. दिवाली के दौरान टिकट के दाम बढ़ाए नहीं गए हैं. इसलिए निजी बसों के महंगे टिकट खरीदने से बचना चाहिए और एसटी बसों को प्राथमिकता देनी चाहिए.

बस स्थानक और बसों की संख्या

शिवाजीनगर से 80 बसें

स्वारगेट से 112 बसें

पिंपरी-चिंचवड से 396 बसें

इस प्रकार पुणे से दिवाली के अवसर पर कुल 598 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, जिससे पुणे में रहने वाले लोग आराम से अपने घर पहुँच सकेंगे.