UP Diwali Bonus 2025: दीवाली से पहले योगी सरकार का तोहफा, 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस का ऐलान

UP Diwali Bonus 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीवाली से पहले प्रदेश के 14.82 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, सरकार इन कर्मचारियों को बोनस देने जा रही है, जिसके लिए कुल ₹1,022 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है.

इस योजना के तहत कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के आधार पर बोनस दिया जाएगा. प्रति कर्मचारी अधिकतम ₹6,908 तक की राशि दी जाएगी. इससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी.

संविदा-अंशकालिक कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोनस का लाभ नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ कुछ संविदा और अंशकालिक (पार्ट-टाइम) कर्मचारियों को भी मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और त्योहार से पहले उन्हें आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से लिया गया है.

21 अक्टूबर को है दीवाली

इस साल दीवाली 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। त्योहार के करीब आते ही बाजारों में रौनक लौट आई है और सरकार के इस फैसले ने कर्मचारियों की खुशियां और बढ़ा दी हैं