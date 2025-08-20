Sugar Daddy T-Shirt: चहल की टी-शर्ट पर भड़कीं पूर्व पत्नी धनश्री, बोलीं- 'अरे भाई, WhatsApp कर देता'

धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल की टी-शर्ट पर तंज कसा (Photo Credits: X)

मशहूर भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पूर्व पत्नी, डांसर और इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा का तलाक एक बार फिर सुर्खियों में है. हाल ही में धनश्री ने अपने तलाक के आखिरी दिन का एक किस्सा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कोर्ट में किस तरह टूट गई थीं और चहल के पहने एक टी-शर्ट पर उन्होंने मज़ेदार लेकिन तीखा तंज कसा है.

कोर्ट में फूट-फूट कर रोई थीं धनश्री

'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' से बात करते हुए धनश्री ने अपने तलाक के दिन को याद किया. उन्होंने कहा, "मुझे आज भी याद है जब फैसला सुनाया जाने वाला था. हम दिमागी तौर पर इसके लिए तैयार थे, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई. मैं सबके सामने फूट-फूट कर रोने लगी. मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था. मैं बस रोए जा रही थी. और वो (चहल) वहां से पहले निकल गए."

'Be Your Own Sugar Daddy' वाली टी-शर्ट का किस्सा

धनश्री ने उस बात पर भी खुलकर बोला, जो उस दिन सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी. दरअसल, तलाक की आखिरी सुनवाई के दिन युजवेंद्र चहल एक टी-शर्ट पहनकर कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर लिखा था, "Be Your Own Sugar Daddy" (यानी अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और पर निर्भर न रहें, खुद अपनी देखभाल करें).

https://youtu.be/zAIEe9hfntE?t=849

इस पर चुटकी लेते हुए धनश्री ने कहा, "आपको पता है कि लोग इल्ज़ाम आप पर ही लगाने वाले हैं. मुझे इस टी-शर्ट वाले स्टंट के बारे में पता चलने से पहले ही मालूम था कि लोग मुझे ही दोषी ठहराएंगे." उन्होंने आगे मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, "अरे भाई, WhatsApp कर देता. टी-शर्ट क्यों पहना है?"

उनका मतलब था कि अगर चहल को कोई मैसेज देना ही था, तो वो उन्हें सीधे भेज सकते थे, इस तरह दुनिया को दिखाने के लिए टी-शर्ट पहनकर आने की क्या ज़रूरत थी.

क्या है पूरा मामला?

धनश्री का यह बयान चहल के उस इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें चहल ने एक पॉडकास्ट पर अपने तलाक के बारे में बात की थी और धोखेबाजी के आरोपों से इनकार किया था.

आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी. करीब 18 महीने अलग रहने के बाद, 20 मार्च, 2025 को दोनों का आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, चहल ने धनश्री को एलिमनी (गुज़ारा भत्ता) के तौर पर 4.75 करोड़ रुपये दिए हैं.