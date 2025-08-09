Delhi Triple Murder Case: दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, महिला और दो बेटियों की गला दबाकर हत्या

Representational Image | PTI

नई दिल्ली, 9 अगस्त : दिल्ली के करावल नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है. रक्षाबंधन के दिन एक महिला और उसकी दो बच्चियों की हत्या की गई. इस हत्याकांड से लोग दहशत में आ गए. सूचना पर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम ने फिलहाल तीनों के शवों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस को ट्रिपल मर्डर केस में महिला के पति पर संदेह है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति ने ही कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो बेटियों की गला दबाकर हत्या की. बच्चियों की उम्र 5 साल और 7 साल है. पुलिस के अनुसार, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग गया, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं है. आरोपी पति का नाम प्रदीप बताया जाता है. यह भी पढ़ें : Delhi: दिल्ली में बेखौफ अपराधी! दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर की लूटपाट, चोरी का वीडियो आया सामने; VIDEO

इस मामले को लेकर पुलिस ने कुछ स्थानीय लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की है. बताया जा रहा है कि पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आरोपी पति पर काफी कर्ज था. कथित तौर पर कर्ज के कारण ही उसने पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी. हालांकि, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इस मामले में हत्या की ठोस वजह पता चलने की उम्मीद है.

फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है. इससे पहले, राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई. उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के नंद नगरी थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने 28 वर्षीय कपिल नाम के युवक पर गोली चलाई. घायल को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शनिवार को दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि नंद नगरी हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शिवम यादव के रूप में हुई. उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी शिवम ने अपराध स्वीकार किया है और बताया कि मृतक के साथ उसका पुराना विवाद था.