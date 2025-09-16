Delhi Traffic पुलिस ने जारी की Advisory, सुबह 10 से व्यस्त रहेंगी राजधानी की ये सड़कें; भूलकर भी यहां पार्क ना करें गाड़ी
Delhi Traffic Advisory (Photo- PTI)

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Police) ने मंगलवार, 16 सितंबर, 2025 के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने साफ कहा है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कई रास्तों पर यातायात व्यवस्था (Delhi Traffic System) प्रभावित रहेगी. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इन रास्तों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें ताकि कोई परेशानी न हो. एडवाइजरी के अनुसार, ITO चौक, बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग, सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास, एमजीएम-प्रगति मैदान सुरंग से शांति वन चौक, विकास मार्ग और IP मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन (Traffic Diversion) रहेगा.

इन जगहों पर कैरिजवे और सर्विस रोड दोनों पर आवाजाही सीमित रहेगी.

सुबह 9 से 11 बजे तक कैसा रहेगा ट्रैफिक?

सुबह 10 से 12 बजे तक कैसा रहेगा ट्रैफिक?

पार्किंग के लिए सख्त नियम लागू

पार्किंग को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं. बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और रिंग रोड पर शांति वन से राजघाट होते हुए आईपी फ्लाईओवर और प्रगति मैदान सुरंग से आईपी मार्ग तक किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी.

पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर इन इलाकों में कोई भी वाहन खड़ा पाया गया, तो उसे तुरंत टो कर लिया जाएगा और मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ट्रैफिक रूल्स मानने की अपील

यातायात पुलिस ने लोगों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि थोड़ी सी सतर्कता और सहयोग से लोगों की यात्रा सुगम हो सकती है.