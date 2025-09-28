Delhi Schools Bomb Threat: दिल्ली में फिर बम धमाके की धमकी, एयरपोर्ट और स्कूलों को भेजा गया मेल

(Photo Credits Twitter)

नई दिल्ली, 28 सितंबर : देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर बम धमाके की धमकी से सहम गई. रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट, स्कूलों और कई संस्थानों को ईमेल के जरिये बम रखने की धमकी दी गई. इस धमकी भरे मेल के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया और तत्काल जांच शुरू कर दी गई. जैसे ही एयरपोर्ट और अन्य संस्थानों को मेल प्राप्त हुआ, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) और डॉग स्क्वॉड को मौके पर भेजा गया. एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी गई. स्कूलों व संस्थानों से बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया. हालांकि, अब तक की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

दिल्ली पुलिस को अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि मेल कहां से भेजा गया है. बता दें कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली में इस तरह के बम धमाके की झूठी धमकियों के कई मामले सामने आ चुके हैं. इससे पहले, 20 सितंबर को दिल्ली के कई स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी मिलने वाले स्कूलों में नजफगढ़ का कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, कुतुब मीनार स्थित सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और द्वारका का डीपीएस स्कूल शामिल थे. यह भी पढ़ें : Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए

धमकी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने सभी स्कूलों को खाली कराया और परिसरों में गहन तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. इसी तरह, 13 सितंबर को दिल्ली के शालीमार बाग, द्वारका और साकेत स्थित मैक्स के तीन अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली. मैक्स हॉस्पिटल के सेंटर ऑफिस को मिले ईमेल में स्पष्ट धमकी दी गई थी कि अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा. हालांकि, यह भी अफवाह मात्र साबित हुई.

इससे एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी भरा एक ईमेल मिला. दिल्ली पुलिस को स्पष्ट रूप से संबोधित करते हुए लिखे गए ईमेल में कहा गया, "उदाहरण के तौर पर शुक्रवार को आपके दिल्ली हाईकोर्ट में धमाका पिछले झांसों का संदेह दूर कर देगा. दोपहर के तुरंत बाद जज चैंबर में धमाका होगा."