Delhi School Bomb Threat: दिल्ली के 6 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली, पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर
(Photo Credits Twitter)

नई दिल्ली, 21 अगस्त : राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे संदेशों का सिलसिला थम नहीं रहा है. कई नामी और बड़े स्कूलों को आए दिन यह धमकियां मिल रही हैं. इसी क्रम में दिल्ली के 6 स्कूलों को गुरुवार को धमकी दी गई, जिससे हड़कंप मच गया. धमकी मिलने वाले स्कूलों में द्वारका सेक्टर-5 और प्रसाद नगर के कुछ प्रतिष्ठित स्कूल शामिल हैं. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्कूलों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया. इस स्थिति ने एक बार फिर छात्रों, अभिभावकों और स्कूल कर्मचारियों के बीच चिंता पैदा कर दी. हालांकि, अब तक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. फिलहाल पुलिस स्कूलों को भेजे गए धमकी भरे संदेशों के बारे में पता लगाने में जुटी है.

इससे एक दिन पहले, बुधवार को भी दिल्ली के कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. दिल्ली दमकल सेवा के अनुसार, सुबह 7:40 और 7:42 बजे के आसपास उन्हें दो स्कूलों में बम की धमकी की जानकारी मिली थी. धमकियां ईमेल के जरिए भेजी गईं. जिन स्कूलों को धमकी मिली, उनमें मालवीय नगर स्थित एसकेवी स्कूल और प्रसाद नगर का आंध्र स्कूल भी शामिल था. 18 अगस्त को सुबह लगभग 7 बजे मिली बम की धमकी भरी कॉल के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) द्वारका को खाली कराना पड़ा. उस मामले में भी अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और बम निरोधक दस्तों ने गहन तलाशी ली. हालांकि, बम की धमकी भरी कॉल सिर्फ अफवाह निकली. यह भी पढ़ें : Delhi CM Attacked: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में राजेश खिमजी को 5 दिन की पुलिस हिरासत

दिल्ली के स्कूलों को लगातार मिल रही धमकी के बाद आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार पर हमलावर है. आम आदमी पार्टी ने पिछले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "दिल्ली के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह एक सिलसिला बन चुका है लेकिन भाजपा सरकार, दिल्ली पुलिस समेत तमाम जांच एजेंसियां जागने का नाम नहीं ले रही हैं. इन धमकियों से बच्चों और अभिभावकों में खौफ का माहौल है. बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं. लेकिन सीएम रेखा गुप्ता जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है."