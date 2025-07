Delhi Rains Video: दिल्ली में भारी बारिश बनी आफत, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

Delhi Rains Video: राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह हुई भारी बारिश और गरज-चमक ने गर्मी और उमस से राहत तो दी, लेकिन इसके साथ ही शहर के कई इलाकों में गंभीर जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है. भारी बारिश के कारण सड़कें पानी में डूब गईं और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई, सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें जलमग्न सड़कें और परेशान लोग देखे जा सकते हैं. राजधानी में भारी बारिश को लेकर एयरलाइंस की तरफ से यातियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुआ है.



ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया कि तेज हवा और बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है. एयर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति की जांच कर लें और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें. एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "X" पर लिखा, दिल्ली में आज सुबह तेज हवाएं और बारिश हो सकती हैं, जिससे उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है. कृपया यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जांचें और अतिरिक्त समय लेकर चलें. यह भी पढ़े: Delhi Rains: दिल्ली में झमाझम बारिश, अगले 2 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी; फ्लाइट्स पर पड़ सकता है असर

#TravelAdvisory

Gusty wind and rain may impact flight operations to and from Delhi this morning.

Please check your flight status here https://t.co/ZRtxRBbSY7… before heading to the airport and allow extra time for your journey.

— Air India (@airindia) July 29, 2025