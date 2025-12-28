Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण और घने कोहरे की मार से जनता बेहाल, AQI 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज

नई दिल्ली, 28 दिसंबर: दिल्ली (Delhi) की वायु गुणवत्ता (Air Quality) रविवार सुबह 'बहुत खराब' श्रेणी में रही, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्से घने स्मॉग (Smog) की चादर में ढके हुए थे. एक तरफ, जहां दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) (Air Quality Index) 'बहुत खराब' श्रेणी में था. वहीं, नोएडा में हवा की क्वालिटी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई, जहां एक्यूआई 415 तक पहुंच गया.
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा डेवलप किए गए समीर ऐप के डेटा के अनुसार, रविवार सुबह 6:05 बजे तक दिल्ली का एक्यूआई 391 था. शहर में कुल 40 एक्टिव एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 39 में से 20 स्टेशनों ने हवा की क्वालिटी को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया. यह भी पढ़ें: Delhi Pollution: हफ्तों बाद दिल्ली के कई इलाकों में AQI मध्यम स्तर पर, GRAP-4 की पाबंदियां हटीं; घने कोहरे की चेतावनी
सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में आनंद विहार था, जहा एक्यूआई 445 रिकॉर्ड किया गया. इसी तरह, शादिपुर में 443, जहांगीरपुरी में 430, चांदनी चौक में 415 और वजीरपुर में एक्यूआई 443 दर्ज किया गया.
इसके अलावा, आईटीओ में एक्यूआई 402 रिकॉर्ड किया गया, जबकि एनएसआईटी द्वारका में स्थिति थोड़ी बेहतर थी, जहां एक्यूआई 214 था. सीपसीबी के क्लासिफिकेशन के अनुसार, 51 से 100 के बीच एक्यूआई को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब', और 400 से ऊपर की रीडिंग को 'गंभीर' कैटेगरी में रखा जाता है.
शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में हवा की क्वालिटी 'गंभीर' कैटेगरी में चली गई थी. ऑफिशियल बुलेटिन के अनुसार, शाम 4 बजे एक्यूआई 385 रिकॉर्ड किया गया था, जिसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया था. दिन भर प्रदूषण का स्तर बिगड़ता रहा, शाम 6 बजे तक यह 390 हो गया और रात 10 बजे तक 391 तक पहुंच गया. यह भी पढ़ें: Delhi Air Pollution: दिल्ली में गंभीर श्रेणी के करीब पहुंचा AQI, घने स्मॉग और कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें
इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली में रविवार सुबह के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूरे इलाके में घने कोहरे और शीतलहर जैसी स्थितियों की चेतावनी दी गई है. मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की एक श्रृंखला के कारण अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण का स्तर ऊंचा रहने की संभावना है.
मौजूदा स्थिती को देखते हुए मौसम विभाग ने अपना येलो अलर्ट दोहराया है, और दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम से घने कोहरे के बारे में निवासियों को सावधान किया है.