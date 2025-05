दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम; धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और बारिश से मची अफरा-तफरी, उड़ानें लेट, मेट्रो सेवा बाधित

Representational Image | PTI

Delhi Weather: गर्मी और उमस से बेहाल दिल्ली-एनसीआर में बुधवार की शाम अचानक मौसम बदल गया, जब तेज धूल भरी आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि ने राजधानी और आसपास के इलाकों को घेर लिया. लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं इस मौसम ने उड़ान सेवाओं से लेकर मेट्रो तक पर असर डाला. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और आसपास के कई जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया. चेतावनी में कहा गया कि कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं (35 से 79 किमी प्रति घंटे तक) चल सकती हैं. पालम और सफदरजंग से मिली रिपोर्ट में तेज हवा और बारिश की पुष्टि हुई.

ओलावृष्टि की चपेट में आई दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट, टूट गया विमान का अगला हिस्सा.

जहां एक ओर यह बदलाव लोगों को तपती गर्मी से राहत देने वाला रहा, वहीं दूसरी ओर इसने यात्रा, ट्रैफिक और जीवन की रफ्तार को धीमा कर दिया.

हवाई सफर में परेशानी, उड़ानें लेट

दिल्ली एयरपोर्ट पर मौसम की मार सबसे पहले हवाई यात्राओं पर पड़ी. भारी बारिश और आंधी के कारण कई उड़ानों को रोक दिया गया. एयरपोर्ट प्राधिकरण ने “Aircraft on Ground” की स्थिति घोषित की, यानी खराब मौसम के कारण तकनीकी रूप से विमान उड़ान के लिए उपयुक्त नहीं रहे.

राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में भारी बारिश

VIDEO | Delhi: Heavy rain lashes several parts of the national capital. Visuals from IGI Airport Terminal 3 (T-3). (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/LFb0fKVz8R — Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2025

दिल्ली में अचानक बदला मौसम

VIDEO | Delhi witnesses a sudden change in weather. Visuals from Civic Centre show overcast skies and gusty winds. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/B90UUrPqHx — Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2025

इंडिगो एयरलाइंस ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता में मौसम की स्थिति के चलते उड़ानों पर असर पड़ा है. एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने भी यात्रियों को चेताया कि मौसम के चलते आवक-जावक दोनों उड़ानों में देरी हो सकती है. एयरपोर्ट की ओर जाने वाला ट्रैफिक भी भारी बारिश के कारण धीमा हो गया.

नोएडा मेट्रो सेवा भी प्रभावित

मौसम की तीव्रता सिर्फ उड़ानों तक ही सीमित नहीं रही. ग्रेटर नोएडा मेट्रो को भी आंधी और तेज हवाओं के चलते अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा. यात्रियों को कुछ देर तक असुविधा का सामना करना पड़ा.

गुरुग्राम में भी आंधी तूफान

नोएडा में भी धूल भरी आंधी

#WATCH | Delhi-NCR experiences weather change. Visuals from Noida Sector 10 in Uttar Pradesh as it experiences dust storm. pic.twitter.com/gsqXxyFGhq — ANI (@ANI) May 21, 2025

ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाएं

दिल्ली के कई इलाकों जैसे द्वारका, रोहिणी, वसंत विहार और मयूर विहार में भारी बारिश के साथ ओले गिरे. आसमान में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने वातावरण को और डरावना बना दिया. कई स्थानों पर पेड़ गिरने और गाड़ियों को नुकसान की भी खबरें हैं.

'फील्स लाइक' तापमान 50 डिग्री तक पहुंचा

IMD के अनुसार, बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक था. लेकिन, ‘फील्स लाइक’ तापमान यानी गर्मी और उमस को मिलाकर महसूस की गई गर्मी 50.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई.