Mahila Samridhi Yojana: दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के पैसे कब आएंगे? CM रेखा शर्मा ने कही ये बात

Delhi Mahila Samriddhi Yojana 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महिलाओं के लिए घोषित 2,500 रुपए प्रतिमाह की योजना (Mahila Samridhi Yojana) को लेकर पहली बार किसी समाचार एजेंसी से खुलकर बातचीत की है. पीटीआई के एडिटर-इन-चीफ विजय जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने योजना से जुड़ी तमाम बातें साझा कीं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यह कोई एकमुश्त सहायता योजना नहीं है, बल्कि एक स्थायी और नियमित वित्तीय सहायता योजना है, जो हर पात्र महिला को हर महीने दी जाएगी. उन्होंने कहा,

"यह ऐसा मामला नहीं है कि मेरे हाथ में पैसा है और तुरंत बांट दूं. हमने बजट में 5,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इसके बाद एक पूरी प्रक्रिया होगी – स्कीम की संरचना बनाना, शर्तें तय करना, पोर्टल लॉन्च करना, पंजीकरण कराना, दस्तावेजों की जांच करना और फिर पैसा वितरित करना."

