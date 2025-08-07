Delhi: स्कूली बच्चों के बीच सीएम रेखा गुप्ता ने मनाया राखी का त्योहार, बच्चों को दुलारती और राखी बंधवाती हुई नजर आयी

नई दिल्ली, 7 अगस्त : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सरकारी स्कूलों के बच्चों ने गुरुवार को राखी बांधी. मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों से प्यार से राखी बंधवाई और इस मौके की तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर साझा कीं. तस्वीरों में मुख्यमंत्री बच्चों को दुलारती और राखी बंधवाती हुई नजर आ रही हैं.

मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा, "आज सुबह मुख्यमंत्री जनसेवा सदन कुछ अलग ही रंग में था. सरकारी स्कूलों से नन्हें बच्चे जब रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखियां लेकर आए तो यह रस्म हमारे रिश्ते की नई परिभाषा थी. उनके छोटे-छोटे हाथों से बांधे गए धागे एक ऐसे कल का वादा थे, जहां हर बच्चा बिना डर, बिना भेद, अपने सपनों की उड़ान भर सके." उन्होंने कहा कि बच्चों की खिलखिलाती हंसी, मासूम आंखों की चमक…यही तो है हमारे हर निर्णय का मूल, हमारी हर नीति का आधार. आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और उस भरोसे को मेरा प्रणाम जिसे आपने आज मेरी कलाई पर बांध दिया. यह भी पढ़ें : Ladki Bahin Yojana Update: क्या महाराष्ट्र में आज लाडकी बहनों के खातों में जमा होगी जुलाई महीने की 13वीं क़िस्त? जानें ताजा अपडेट

इससे पहले, दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को राखी बांधी. सचदेवा ने राखी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक पवित्र त्योहार है, जो भाई-बहन के रिश्ते की गरिमा को बरकरार रखता है. राखी का त्योहार पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है. वहीं, भाजपा ने ऐलान किया था कि उसकी पार्टी की महिला मोर्चा दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाकर वहां रहने वाले लोगों से राखी का त्योहार मनाएगी. इस अभियान में पार्टी के कई शीर्ष नेता शामिल होंगे.

इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा ने बताया था कि उनकी पार्टी का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन के मौके पर हम दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर उनके बीच में राखी का त्योहार मनाएं. इसके लिए हमने पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली है. इसी अनुरूप हमारी पार्टी आगामी दिनों में काम करेगी. पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि हर क्षेत्र में रक्षाबंधन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाए.