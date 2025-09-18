Delhi: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण किया, 72 देशों के राजनयिकों ने भी लिया हिस्सा

Photo : X

नई दिल्ली, 18 सितंबर : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत गुरुवार को सेंट्रल रिज, पीबीजी पोलो ग्राउंड में पौधारोपण किया. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और अलग-अलग देशों के 70 राजनयिकों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान पर कहा, "मां तो सबके लिए मां होती है, चाहे वो भारत की हो या किसी और देश की. 72 देशों के प्रतिनिधि यहां मौजूद थे. पेड़ लगाते हुए मैंने सभी की आंखों में अपनी मां के लिए प्यार देखा. उन्हें पेड़ लगाकर बहुत खुशी हुई. 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान हर व्यक्ति को जोड़ने वाला है. इसके जरिए हम दिल्ली को हरा-भरा और हरा-भरा बनाने जा रहे हैं."

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, "मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री का यह अभियान, 'एक पेड़ मां के नाम', इतना प्रभावशाली होगा कि लोगों का प्रकृति से प्रेम स्वतः ही उमड़ पड़ेगा. लोगों को लगेगा कि ये पेड़ लगाकर उन्होंने अपनी मां को समर्पित किया है."इसके अलावा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, बल्कि मां और धरती मां दोनों के प्रति हमारी कृतज्ञता का भी प्रतीक है. दिल्ली सरकार इस वर्ष 70 लाख पेड़ लगाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. आप सबसे विनम्र आग्रह है कि अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं."

इस मौके पर, दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "ये अभियान बहुत बड़ा बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील इतनी वैश्विक है कि ये भारत तक ही नहीं, दुनिया के लोग उस अपील को मानते हैं. 72 देशों के राजनयिकों का आना ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का वजन कितना है. प्रधानमंत्री मोदी की अपील को दुनिया भर ने अपनाया है."