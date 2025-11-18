Delhi Blast Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी जासिर बिलाल को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा

नई दिल्ली, 18 नवंबर : दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच जारी है. इस बीच मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी जासिर बिलाल उर्फ दानिश को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है. दिल्ली ब्लास्ट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी. इस सिलसिले में हमलावर डॉ. उमर मुहम्मद के साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. इससे पहले सोमवार को एनआईए ने उसके एक और खास साथी को गिरफ्तार किया था, जिस पर आरोप है कि उसने ब्लास्ट में शामिल आतंकवादियों को टेक्निकल सपोर्ट दिया था.

एनआईए ने कश्मीर के रहने वाले वानी को भी श्रीनगर से गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि वानी ने कथित तौर पर आतंकी हमला करने के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया था. वह जानलेवा कार बम ब्लास्ट से पहले ड्रोन को मॉडिफाई करने और रॉकेट बनाने की कोशिश में शामिल था. आरोपी जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है. वह कथित तौर पर इस हमले में एक सक्रिय सह-साजिशकर्ता था. उसने आतंकवादी हमले की योजना बनाने के लिए आतंकवादी उमर मुहम्मद नबी के साथ मिलकर काम किया था.

एनआईए बम धमाके के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए कई एंगल से जांच कर रही है. एंटी-टेरर एजेंसी की कई टीमें अलग-अलग सुरागों का पीछा कर रही हैं और हमले में शामिल सभी लोगों की पहचान करने के लिए कई राज्यों में तलाशी ले रही हैं. दिल्ली की कोर्ट ने मुहम्मद के साथ साजिश रचने के आरोपी कश्मीरी निवासी आमिर राशिद अली को भी 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है. जांच एजेंसी ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार किया था. इसके नाम पर ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी.