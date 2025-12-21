Delhi Fog: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घने कोहरे के कारण उड़ानों में देरी और बदलाव होने की दी चेतावनी

कोहरे के कारण उड़ानें देरी से (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली, 21 दिसंबर: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airport Authority Of India) यानी एएआई (AFI) की ओर से रविवार को एक एडवाइजरी जारी कर फ्लाइट ऑपरेशन में देरी और बदलाव की चेतावनी दी है. एएआई का कहना है कि कम विजिबिलिटी के कारण ऑपरेशन में देरी और बदलाव की संभावना है, क्योंकि उत्तर भारत में घना कोहरा छाया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में एएआई ने कहा, ‘उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की स्थिति विजिबिलिटी को प्रभावित कर रही है और चुनिंदा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन में देरी या बदलाव हो सकता है.

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी एयरलाइंस से आधिकारिक चैनलों के माध्यम से फ्लाइट अपडेट चेक करें और एयरपोर्ट यात्रा और फॉर्मेलिटी के लिए अतिरिक्त समय दें. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रभावित एयरपोर्ट पर ऑन-ग्राउंड सपोर्ट देने के लिए पैसेंजर सहायता टीमें तैनात की हैं. यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी बीच, इंडिगो की ओर से भी कम विजिबिलिटी के कारण प्रभावित फ्लाइट शेड्यूल को लेकर एडवाइजरी जारी की गई. यह भी पढ़ें: Delhi Air Pollution: दिल्ली में गंभीर श्रेणी के करीब पहुंचा AQI, घने स्मॉग और कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें

इंडिगो ने 'एक्स' पोस्ट पर एक बयान में कहा, ‘बेंगलुरु और अमृतसर में कम विजिबिलिटी और कोहरे ने फ्लाइट शेड्यूल को प्रभावित किया है. हम मौसम पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और सुचारू रूप से आपकी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी फ्लाइट की स्थिति के बारे में अपडेट रहें. कृपया निश्चिंत रहें कि हमारी टीमें हर कदम पर आपकी सहायता करने और पूरा समर्थन देने के लिए यहां हैं.’

इंडिगो ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही आसमान साफ हो जाएगा और हम आपकी बेहतर सेवा कर पाएंगे और इस मुश्किल समय में आपके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद. बता दें कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) ने घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी, जिससे विजिबिलिटी और कम हो गई और प्रदूषण बढ़ गया. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के बड़े हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

इसके अलावा, रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर और खराब हो गया। एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गया, क्योंकि घने स्मॉग, गिरते तापमान और घने कोहरे ने उत्तर भारत के बड़े हिस्सों को ढक लिया था.