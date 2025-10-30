दहिसर टोल प्लाजा शिफ्टिंग पर रोक, अटक गई सरकार की बड़ी योजना; जानें NHAI ने क्यों ठुकराया प्रस्ताव

File image of Dahisar Toll Plaza | File image

मुंबई के दहिसर टोल प्लाजा (Dahisar Toll Plaza) को मीरा-भायंदर के आगे शिफ्ट करने की महाराष्ट्र सरकार की योजना के सामने अब अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है. सरकार का दावा था कि दिवाली से पहले टोल प्लाजा हटाकर ट्रैफिक की समस्या कम की जाएगी, लेकिन एनएचएआई (NHAI) ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. इससे रोजाना इस रास्ते से आने-जाने वालों की उम्मीदों को झटका लगा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, MSRDC और NHAI के बीच इस मसले पर लगातार बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है. कई लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि दहिसर टोल को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए और WEH फ्लायओवर का मेंटेनेंस BMC को सौंप देना चाहिए.

NHAI ने क्यों ठुकराया प्रस्ताव?

एनएचएआई का कहना है कि दहिसर टोल प्लाजा को शिफ्ट करने का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के टोल शुल्क नियमों के अनुरूप नहीं है. उनकी रिपोर्ट के अनुसार, दहिसर टोल को एनएच 48 की राइट ऑफ वे में शिफ्ट करना नियमों का उल्लंघन होगा. इसलिए यह निर्णय महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) को आधिकारिक रूप से भेज दिया गया है.

दहिसर टोल प्लाजा शिफ्टिंग पर रोक

After due examination, the Competent Authority of NHAI did not agree to the relocation of the toll plaza within NHAI’s Right of Way, as the proposal was not in conformity with the MoRTH Toll Fee Rules. This decision has been conveyed to MSRDC. — NHAI RO MUMBAI (@nhairo_mumbai) October 30, 2025

सरकार और एनएचएआई के बीच यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है. फिलहाल दहिसर टोल प्लाजा वहीं रहेगा और रोजाना हजारों वाहन चालकों को जाम और टोल दोनों की मार झेलनी पड़ेगी.