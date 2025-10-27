चक्रवाती तूफान Montha का पूरे देश में असर! दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश में भूस्खलन की आशंका

Cyclone Montha Update (Photo Credits: File Image)

Cyclone Montha Update: अरब सागर और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन रहा दबाव का क्षेत्र अब गंभीर हो गया है. मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह सिस्टम अगले 24 घंटों में चक्रवात 'मोन्था (Montha)' में तब्दील हो जाएगा. अगले 48 घंटों में इसके और तेज होकर एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की उम्मीद है. इस तूफान के आज शाम तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने की उम्मीद है.

IMD के अनुसार, यह तूफान वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर (Port Blair) से लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम, चेन्नई से 780 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और विशाखापत्तनम से 830 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है.

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने कहा है कि जैसे-जैसे यह उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा, यह समुद्र के ऊपर धीरे-धीरे मजबूत होता जाएगा. चक्रवाती तूफान 'Montha' का सबसे ज़्यादा असर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में महसूस किया जाएगा. इन इलाकों में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

केंद्र सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा है.

उत्तर भारत में भी चक्रवात का असर

इस तूफान का असर उत्तर भारत तक भी पहुंचेगा. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR Rain Alert) में अगले तीन दिनों तक मौसम अस्थिर रहेगा. 27 और 28 अक्टूबर की शाम या रात को हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है. उत्तर प्रदेश (UP Rain Alert) में भी चार दिनों के लिए बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.

बिहार में भी 29 से 31 अक्टूबर के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश (Bihar Rain Alert) और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ने की आशंका है.