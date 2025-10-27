Kal Ka Mausam, 28 October: तबाही मचाने को तैयार है साइक्लोन मोंथा, इन राज्यों भारी बारिश का अलर्ट

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 28 October: देश के दक्षिणी हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान मोंथा (Cyclone Montha) अब गंभीर रूप ले चुका है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकरा सकता है. टकराव के समय हवा की गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन पर बड़ा असर पड़ सकता है. 28 से 31 अक्टूबर के बीच दक्षिण और मध्य भारत में तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्री लहरों का उफान देखने को मिल सकता है. वहीं उत्तर भारत में मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री तक गिरावट हो सकती है. आइये जानते हैं देशभर में कल मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

किन राज्यों पर पड़ेगा चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर?

मोंथा तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है.

तटीय आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, कोनसीमा, एलुरु, कृष्णा, गुंटूर और नेल्लोर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में भी अगले 48 घंटे में तेज हवाएं और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तेनकासी जिलों में भी भारी वर्षा के आसार हैं.

कल का मौसम दिल्ली–NCR

दिल्ली-एनसीआर में 28 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. यह परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होगा. तापमान में मामूली गिरावट का अनुमान है.

कल का मौसम यूपी और बिहार

उत्तर प्रदेश में कल हल्के बादल छाए रह सकते हैं. कई इलाकों में बारिश की संभावना भी है. बिहार में कल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 30 और 31 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश के आसार हैं.

कल का मौसम राजस्थान

मौसम विभाग ने चक्रवात 'मोंथा' के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में तेज गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है. आईएमडी ने विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों जैसे लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा में कल हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जबकि बाकी इलाकों में बादल छाए रहेंगे.

मछुआरों के लिए चेतावनी

IMD ने मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है. तूफानी लहरों से तटीय आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ की संभावना है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है.