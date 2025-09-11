Prashant Podole Car Accident Video: सड़क हादसे में बाल-बाल बचे कांग्रेस सांसद प्रशांत पडोले, नागपुर बायपास के पास कार दुर्घटना

MP Prashant Podole

Prashant Podole Car Accident Video: महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस सांसद डॉ. प्रशांत पडोले सड़क हादसे का शिकार हो गए. राहत की बात यह है कि वे मामूली रूप से घायल हुए हैं, लेकिन उनकी जान बच गई. उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को पूरा करने के बाद वे मुंबई से भंडारा की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान गुरुवार सुबह करीब 6 बजे नागपुर बायपास के उमरेड़ फाटक के पास उनका वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया.

फॉर्च्युनर के परखच्चे उड़े

इस दुर्घटना में डॉ. पडोले मामूली रूप से घायल हुए हैं, जबकि उनकी फॉर्च्युनर (MH 36 AP 9911) गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है. हादसे के समय वाहन में खासदार खुद मौजूद थे. यह भी पढ़े: Bhiwandi Road Accident: महाराष्ट्र के भिवंडी में गड्ढों ने ली डॉक्टर की जान! बाइक फिसलने के बाद ट्रक ने कुचला, मौक पर हुई दर्दनाक मौत

प्रशांत पडोले की कार का एक्सीडेंट

सड़क मार्ग से गोंदिया जा रहे थे

दरअसल, डॉ. पडोले दिल्ली में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान करने के बाद विमान से मुंबई पहुंचे थे. वहां अपने कार्यालयीन काम निपटाकर वे अपने वाहन से भंडारा की ओर लौट रहे थे. तभी नागपुर बायपास के उमरेड़ फाटक के पास अचानक सामने से आए एक वाहन के कारण उनका वाहन असंतुलित हो गया और जोरदार टक्कर लगी. हादसा गंभीर था, लेकिन डॉ. पडोले और उनके साथ यात्रा कर रहे साथी सुरक्षित हैं.