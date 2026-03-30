Prashant Padole Car Accident: कांग्रेस सांसद प्रशांत पडोले सड़क हादसे में जख्मी, दिल्ली जाने के लिए नागपुर एयरपोर्ट जाते समय कार का एक्सीडेंट; VIDEO

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Prashant Padole Car Accident: महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद डॉ. प्रशांत पडोले सोमवार (30 मार्च) की सुबह एक सड़क हादसे का शिकार हो गए. यह दुर्घटना उस समय हुई जब वे नागपुर एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे. गनीमत रही कि सांसद पडोले और उनके ड्राइवर इस भीषण टक्कर में बाल-बाल बच गए. हादसे के बाद सामने आए दृश्यों में देखा जा सकता है कि सांसद की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है.

ट्रक की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुई कार

जानकारी के अनुसार, सांसद प्रशांत पडोले भंडारा से नागपुर एयरपोर्ट के लिए निकले थे. वे दिल्ली में चल रहे संसद सत्र में शामिल होने के लिए फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे. रास्ते में नागपुर-भंडारा मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर में कार के अगले और पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ गए. हादसे के समय कार में सांसद के साथ उनके सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर भी मौजूद थे. यह भी पढ़े: Sanjay Rathore Car Accident: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय राठौड़ की गाड़ी का यवतमाल में एक्सीडेंट, बाल, बाल बचे! ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी; VIDEO

प्रशांत पडोले सड़क हादसे में जख्मी

मामूली चोट के बावजूद दिल्ली रवाना

दुर्घटना में प्रशांत पडोले के पैर में मामूली चोट आई है. उनके ड्राइवर को भी हल्की चोटें लगी हैं. हालांकि, सांसद ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों को प्राथमिकता दी. दुर्घटनास्थल पर प्राथमिक जांच के बाद, वे एक दुपहिया वाहन (लिफ्ट लेकर) से नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए. सांसद ने सोशल मीडिया पर क्षतिग्रस्त कार की तस्वीरें साझा करते हुए सुरक्षा मानकों (जैसे एयरबैग न खुलना) पर भी सवाल उठाए हैं.

सुरक्षा और एयरबैग पर उठाए सवाल

सांसद पडोले ने इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को टैग करते हुए एक पोस्ट साझा किया. उन्होंने बताया कि इतनी भीषण टक्कर के बावजूद उनकी कार के एयरबैग नहीं खुले, जो एक गंभीर सुरक्षा चूक है. उन्होंने कार निर्माता कंपनियों के सुरक्षा मानकों की जांच करने की मांग की है. इस खबर के बाद उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चिंता की लहर दौड़ गई, लेकिन उनके सुरक्षित होने की खबर से सभी ने राहत की सांस ली है.

पृष्ठभूमि: लगातार सक्रिय रहे हैं पडोले

डॉ. प्रशांत पडोले हाल के दिनों में संसद में अपनी सक्रियता और हाल ही में अपना निलंबन रद्द होने के बाद चर्चा में रहे हैं. वे भंडारा-गोंदिया क्षेत्र के विकास और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं. सोमवार को हुआ यह हादसा उनकी यात्रा के दौरान एक बड़ी बाधा बना, लेकिन उन्होंने संसद सत्र में शामिल होने के अपने संकल्प को जारी रखा. स्थानीय पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.