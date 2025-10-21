सीएम नीतीश कुमार का आज से चुनावी शंखनाद, पीएम मोदी 24 अक्टूबर को पहुंचेंगे बिहार

Bihar Student Credit Card (Photo Credits FB)

पटना, 21 अक्टूबर : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) मंगलवार से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 24 अक्टूबर को जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से एनडीए के चुनाव प्रचार का औपचारिक आगाज करेंगे. इस मौके पर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आईएएनएस से बताया कि पहले चरण के चुनावी अभियान की शुरुआत मंगलवार से हो रही है. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रचार अभियान का शंखनाद कर रहे हैं. इसके बाद 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और समस्तीपुर एवं बेगूसराय की जनसभाओं से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे."

दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इस प्रचार अभियान में शामिल होंगे. उन्होंने कहा, "केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह समेत कई बड़े भाजपा नेता बुधवार और गुरुवार से बिहार में प्रचार की कमान संभालेंगे. हमारे सभी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जनता के बीच जाकर एनडीए सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे." यह भी पढ़ें : Bandi Chhor Diwas 2025: सीएम रेखा गुप्ता, भगवंत मान समेत अन्य ने बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं दी

उन्होंने कहा कि इस चुनावी अभियान में जनता को यह संदेश दिया जाएगा कि एनडीए सरकार में बिहार लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. जायसवाल ने कहा, "हम जनता को बताएंगे कि बिहार में अब कानून का राज कायम है, विकास का माहौल है. एनडीए सरकार ने 'जंगलराज' को खत्म किया और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया. अब बिहार में फिर से 'जंगलराज' नहीं आने दिया जाएगा."

प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि को अपने नाम से जोड़ने की कोशिश की है. राहुल गांधी ने अपने नाम के पीछे 'जननायक' शब्द जोड़ लिया. बिहार की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी."

जायसवाल ने आगे कहा, "एक तरफ, प्रधानमंत्री मोदी कर्पूरी ठाकुर के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उनके आदर्शों को नमन कर बिहार में विकास और सुशासन का संदेश देंगे. वहीं दूसरी तरफ, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता केवल उपाधि का उपयोग कर राजनीति कर रहे हैं. लेकिन बिहार की जनता समझदार है." दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनाएगी.