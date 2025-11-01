Venkateshwara Temple Stampede: वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, श्रद्धालुओं की मौत पर CM चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक

अमरावती, 1 नवंबर : आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर (Venkateshwara Temple) में हुई भगदड़ की घटना में श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (CM Chandrababu Naidu) ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे बेहद हृदयविदारक बताया है. मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि वेंकटेश्वर मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर हुई यह दुर्घटना अत्यंत दुखद है और इससे वे व्यक्तिगत रूप से भी व्यथित हैं. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है.

सीएम ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के माध्यम से कहा, "काशीबुग्गा में वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की घटना से मुझे गहरा आघात पहुंचा है. इस हादसे में श्रद्धालुओं की मौत अत्यंत दुखद है. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं." उन्होंने आगे लिखा कि जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को तुरंत और उचित इलाज उपलब्ध कराया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि घटनास्थल का दौरा करें और राहत व बचाव कार्यों की स्वयं निगरानी करें. यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीकाकुलम भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर दुख जताया, सहायता राशि की घोषणा

सीएम नायडू ने अधिकारियों को यह भी कहा कि अस्पतालों में घायलों के इलाज की हर संभव व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी घायल को किसी प्रकार की परेशानी न हो. उन्होंने जनता से भी अपील की कि अफवाहों से बचें और राहत कार्यों में प्रशासन की मदद करें. राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं. काशीबुग्गा का वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मुख्यमंत्री नायडू ने मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.