VIDEO: भारी तबाही! उत्तराखंड के Rudraprayag और Chamoli में फटा बादल, कई परिवार मलबे में दबे; स्कूलों की छुट्टी

Uttarakhand Cloudburst News: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग (Rudraprayag Cloudburst) और चमोली (Chamoli Cloudburst) जिलों में गुरुवार देर रात बादल फटने की घटना ने कहर बरपा दिया. इस प्राकृतिक आपदा में कई परिवार मलबे में दब गए और कई लोग घायल हो गए. हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू करना पड़ा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चमोली जिले के देवाल ब्लॉक (Dewal Block Cloudburst) के मोपाटा क्षेत्र में तारा सिंह और उनकी पत्नी अचानक लापता हो गए. वहीं, विक्रम सिंह और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं. हादसे में उनका पशुशाला भी ढह गया, जिसमें करीब 15 से 20 जानवर दब गए.
ग्रामीणों का कहना है कि बारिश (Uttarakhand Rain Update) और मलबे के बहाव ने पूरे इलाके को दहशत और दहशत में डाल दिया है.
ये भी पढें: Aaj Ka Mausam, 29 August 2025: कई राज्यों में होगी आफत की बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट; जानें देशभर में कैसा रहेगा आज का मौसम?
बादल फटने से 2 लोग लापता
#चमोली -तहसील देवाल के मोपाटा में बादल फटने की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें 2 व्यक्ति तारा सिंह और उनकी पत्नी लापता बताए जा रहे है एवं विक्रम सिंह और उनकी पत्नी घायल की सूचना प्राप्त है। #Landslide #Uttarakhand pic.twitter.com/DyWGmQu57K
— DINESH SHARMA (@medineshsharma) August 29, 2025
एक आवासीय मकान और गोशाला बह गई
चमोली के देवाल ब्लॉक में बारिश का तांडव जारी है। देवाल के मोपाटा गांव में बादल फटने से एक आवासीय मकान और गोशाला बह गई दो लोगों के लापता होने की सूचना #Chamoli #Uttarakhand #Deval pic.twitter.com/TNf1VgxAHE
— Pyara Uttarakhand प्यारा उत्तराखंड (@PyaraUKofficial) August 29, 2025
राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, ''जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेथ डुंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव… pic.twitter.com/0keqfsbVN8
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 29, 2025
रुद्रप्रयाग में नदियों का जलस्तर बढ़ा
रुद्रप्रयाग जिले (Rudraprayag Weather Update) में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे खतरा बढ़ गया है. केदारनाथ घाटी के लावड़ा गांव में एक मोटर पुल तेज़ बहाव में बह गया. छेनागढ़ में भी स्थिति बेहद गंभीर हो गई है.
मुख्यमंत्री धामी की संवेदनाएं और कार्रवाई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने सोशल मीडिया पर घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद के लिए पूरी ताकत से जुटा है. उन्होंने आपदा प्रबंधन सचिव और जिलाधिकारियों से लगातार बात कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. धामी ने आश्वासन दिया कि राहत और बचाव कार्य (Chamoli Rescue Operation) पूरी गंभीरता से किए जा रहे हैं.
जिला प्रशासन की स्थिति पर नजर
रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन (DM Prateek Jain) ने बताया कि बसुकेदार क्षेत्र में भारी बारिश के कारण चार घर बह गए हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया. उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई लापता नहीं है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है.
स्कूलों में अवकाश घोषित
लगातार हो रही बारिश और बिगड़ते हालात को देखते हुए रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, हरिद्वार और पिथौरागढ़ जिलों में आज सभी स्कूल बंद (Uttarakhand School Closed News) रखने के आदेश दिए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी-नालों के पास न जाने की अपील की है.