Mumbai Heavy Rain: मुंबई की मीठी नदी खतरे के निशान के ऊपर, BKC में भी बारिश ने मचाया कहर, क्रांति नगर में लोगों के घरों में घुसा पानी, देखें VIDEO
Credit-(X,@mybmcWardL)

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई (Mumbai) में पिछले तीन दिनों से जोरदार बारिश हो रही है. जिसके कारण मुंबई थम सी गई है. मुंबई की मीठी नदी (Mithi River) खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो वही बीकेसी (BKC)में भी चारों तरफ पानी भर गया है.पिछले 24 घंटों से मुंबई( Mumbai)पुणे (Pune)मराठवाड़ा (Marathwada)और पश्चिमी महाराष्ट्र (Western Maharashtra)में भारी बारिश हो रही है. बारिश के कारण मुंबईकरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं.रेल सेवाएं बाधित हुई हैं.मुंबई, ठाणे और कल्याण के स्कूलों (Schools)में छुट्टियां (Holiday)घोषित कर दी गई हैं. सरकारी (Government)और प्राइवेट ऑफिस (Private Offices)में भी वर्क फॉर्म (Work From Home)होम घोषित कर दिया गया हैं. मीठी नदी से सटे इलाकों में भी बारिश का पानी सड़कों पर आ गया है. जिसके कारण सड़के पूरी तरह से लबालब हो गई है. क्रांति नगर (Kranti Nagar) में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया है. हालांकि इस दौरान बीएमसी (BMC) के कर्मचारी लोगों को मदद करने में जुटे है.

सोशल मीडिया पर इन इलाकों में हो रही बारिश का एक वीडियो सामने आया है. जिसे सोशल मीडिया X पर @mybmcWardL नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai Rains: मुंबई में बारिश को लेकर अलर्ट, निचले इलाकों में जलभराव, देखें वीडियो और जानें बड़ी बातें

बीकेसी इलाकें में भरा पानी 

मीठी नदी के कारण आसपास के लोगों को खतरा

मुंबई (Mumbai)में लगातार बारिश के बाद मीठी नदी (Mithi River) ओवरफ्लो होकर बह रही है. कुर्ला ब्रिज के पास क्रांति नगर में मीठी नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है. एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ (NDRF)की टीम मौके पर तैनात कर दी गई है.आसपास के नागरिकों के लिए अलर्ट (Alert) जारी कर दिया गया है. अगर लगातार बारिश जारी रही, तो मीठी नदी खतरे के निशान को पार कर सकती है. इससे इलाके में बाढ़ आने की आशंका है.

मुंबई के लिए अलर्ट जारी

रविवार से शहर में बारिश जारी है. सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद मंगलवार सुबह भी मुंबई के लोगों को बारिश का सामना करना पड़ा. मुंबई और उसके आसपास में भारी बारिश जारी है.मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट (Alert) के अनुसार अगले तीन से चार घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

 