मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया पज़ल कार पार्किंग का उद्घाटन, बोलीं- हम दिल्ली के विकास के लिए प्रतिबद्ध

Photo : X

नई दिल्ली, 25 सितंबर : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने पंजाबी बाग इलाके में नगर निगम द्वारा निर्मित पज़ल कार पार्किंग का उद्घाटन किया. उन्होंने इसकी जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी. इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की. मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, “पंजाबी बाग में दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित पज़ल कार पार्किंग का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया तथा भारत दर्शन पार्क में स्वचालित मल्टी-लेवल कार पार्किंग का शिलान्यास किया. आधुनिक पार्किंग व्यवस्था से अब इस क्षेत्र में सैकड़ों वाहन एक ही परिसर में खड़े किए जा सकेंगे. इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और नागरिकों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक पार्किंग सुविधा मिलेगी.”

उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में 100 से अधिक स्वचालित पार्किंग सिस्टम स्थापित कर शहर को स्मार्ट सिटी की दिशा में नई मजबूती दी जाए. यह पहल केवल पार्किंग तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को एक ऐसा दिल्ली देने का संकल्प है जो सुचारु यातायात, सुरक्षित आवागमन और आधुनिक जीवन-शैली का प्रतीक बने. इस अवसर पर सांसद कमलजीत सहरावत, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के महापौर राजा इक़बाल सिंह, विधायक कैलाश गंगवाल सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे.” यह भी पढ़ें : भारत में कैंसर से मौत की सबसे बड़ी वजह बने ब्रेस्ट और लंग कैंसर, नई स्टडी में हुआ खुलासा

इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत से बने पज़ल कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया. यह हमारे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 15 दिन 75 सेवाओं में शामिल होगी. आज से यहां पर 250 कारों की पार्किंग होगी. लोग यहां पर मुफ्त में अपनी गाड़ियों की पार्किंग कर पाएंगे. इस कदम से इस क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा. आगे हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की पार्किंग आगे भी बनाई जाए. खासकर हम भीड़भाड़ वाले बाजारों में ऐसी पार्किंग बनाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस खास मौके पर स्वच्छता पर भी विशेष जोर दिया. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि पर हमारे कार्यकर्ताओं ने श्रमदान भी दिया है. हम लोगों ने दिल्ली को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है.

वहीं, इस उद्घाटन के बारे में राजा इकबाल सिंह ने भी समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की. उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई पार्किंग का उद्घाटन किया. इसके अलावा, 20 अन्य पार्किंग का भी उद्घाटन करने का ऐलान किया. दिल्ली के जितने भी संकुचित मार्ग हैं, वहां पर भी हम पार्किंग बनाएंगे. मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि हम दिल्ली को ट्रैफिक जाम मुक्त बनाएंगे, ताकि यहां के लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो. आज ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और यह सरकार लोगों के हितों के बारे में सोच रही है. उस दिशा में हमने पूरी रूपरेखा निर्धारित कर ली है, जिसे हमारी तरफ से जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा.