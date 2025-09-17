Chhattisgarh: CM विष्णुदेव साय ने PM मोदी के जन्मदिन पर 'स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025' का शुभारंभ किया

Vishnu Dev Sai (img: tw)

रायपुर, 17 सितंबर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnudev Sai) ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (Pandit Jawaharlal Nehru Medical College) परिसर में ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का शुभारंभ किया. सीएम विष्णु देव साय ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ के शुभारंभ के दौरान रायपुर नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों के लिए डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. सीएम साय ने स्वयं झाड़ू उठाकर परिसर की सफाई की और स्वच्छता का संदेश जन-जन तक पहुंचाया. उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है.

इस पखवाड़े के दौरान प्रदेशभर में स्वच्छता से संबंधित विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है. विशेष रूप से युवाओं को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वप्रेरणा समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगी. पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के संकल्प को दोहराते हुए सीएम ने कहा कि हमें उनके इस लक्ष्य को साकार करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए. उन्होंने स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया.

कार्यक्रम में सीएम ने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया. उन्होंने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत कर उनके आजीविका कार्यों की जानकारी ली. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0, सीएसपीडीसीएल, क्रेडा की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कचरा प्रबंधन मॉडल और स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टालों का भी जायजा लिया.

उन्होंने 'खुशियों का ठेला' पहल के तहत महिला वेंडर्स को प्रोत्साहित किया और उन्हें डिजिटल लेन-देन के लिए यूपीआई साउंड बॉक्स डिवाइस प्रदान किए. यह कार्यक्रम स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे