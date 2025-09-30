Chennai: त्योहारों पर भीड़ से निपटने के लिए आज से चलेंगी 1,000 से ज्यादा विशेष बसें

Credit-(Wikipedia)

चेन्नई, 30 सितंबर : तमिलनाडु में बुधवार को आयुध पूजा और गुरुवार को विजयादशमी (Vijayadashami) के बाद वीकेंड भी है. ऐसे में हजारों लोग चेन्नई से अपने गृहनगर और पर्यटन स्थलों के लिए रवाना हो सकते हैं. छुट्टियों के दौरान भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य एक्सप्रेस परिवहन निगम (SETC) ने मंगलवार से शहर से 1,000 से ज्यादा विशेष बसों को चलाने की घोषणा की है. इसके अलावा बेंगलुरु, तिरुप्पुर, इरोड और कोयंबटूर से तमिलनाडु के विभिन्न गंतव्यों के लिए लगभग 300 विशेष ट्रेनें भी चलेंगी.

अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई के किलाम्बक्कम बस टर्मिनल से तिरुवन्नामलाई, त्रिची, कुंभकोणम, मदुरै, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, थूथुकुडी, कोयंबटूर, सलेम, तिरुप्पुर और इरोड सहित प्रमुख दक्षिणी और पश्चिमी जिलों के लिए 885 विशेष बसें चलाई जाएंगी. चेन्नई के कोयम्बेडु टर्मिनल से तिरुवन्नामलाई, नागपट्टिनम, वेलंकन्नी, होसुर और बेंगलुरु के लिए 185 विशेष बसें चलेंगी. परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर ने बसों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए किलाम्बक्कम टर्मिनल का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि चेंगलपट्टू जिले में बुक्कथुराई और पथलम रोड जंक्शन पर चल रहे फ्लाईओवर और सड़क विस्तार कार्यों के कारण होने वाली बाधाओं से बचने के लिए नए अस्थायी मार्गों की व्यवस्था की गई है. यह भी पढ़ें : बिहार के लिए आज बड़ा दिन! फाइनल Voter List दोपहर 3 बजे होगी जारी, जानें कैसे चेक करें अपना नाम?

भीड़भाड़ कम करने के लिए जिला पुलिस ने चेन्नई से दक्षिण की ओर जाने वाले यात्रियों को ईस्ट कोस्ट रोड (ईसीआर) और आउटर रिंग रोड (जीडब्ल्यूटी रोड) का उपयोग करने की सलाह दी है.दक्षिणी चेन्नई से आने वाले वाहनों को जीएसटी रोड पर वापस आने से पहले मेलावलमपेट्टई और तिरुकाझुकुंदराम होते हुए जाने को कहा गया है. दक्षिणी जिलों की ओर जाने वाले भारी वाहनों को तिंडीवनम जाने के लिए चेंगलपट्टू-कांचीपुरम बाईपास का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है, जबकि पश्चिम की ओर जाने वाले वाहनों को आउटर रिंग रोड का ही उपयोग करना चाहिए. महत्वपूर्ण बात यह है कि चेंगलपट्टू मार्ग पर मंगलवार दोपहर 2 से बुधवार सुबह 3 बजे तक भारी वाहनों की अनुमति नहीं होगी.

दक्षिण रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष ट्रेनों की भी घोषणा की है. तांबरम से सेंगोट्टई के लिए एक विशेष अनारक्षित ट्रेन मंगलवार शाम 4.15 बजे रवाना होगी और विल्लुपुरम, अरियालुर, त्रिची और मदुरै होते हुए बुधवार सुबह 3 बजे सेंगोट्टई पहुंचेगी. एक और विशेष ट्रेन मंगलवार रात 10.15 बजे चेन्नई एग्मोर से तिरुवनंतपुरम उत्तर के लिए रवाना होगी और बुधवार दोपहर 2.05 बजे पहुंचेगी. वापसी में एक ट्रेन 5 अक्टूबर को चलेगी. एग्मोर से मदुरै के लिए एक अनारक्षित मेमू एक्सप्रेस मंगलवार रात 11.45 बजे रवाना होगी और बुधवार सुबह 10.15 बजे मदुरै पहुंचेगी. अधिकारियों ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और किसी भी परेशानी से बचने के लिए निर्धारित टर्मिनलों का उपयोग करें.