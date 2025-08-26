Vande Bharat Express Update: यात्रियों के लिए बड़ी खबर! मुंबई से चलनेवाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के टाइमटेबल में बदलाव, जाने अब कौन से होंगे स्टॉपेज

(Credit-Wikimedia Commons)

Vande Bharat Express Update: मुंबई (Mumbai)से चलनेवाली मुंबई गांधीनगर (Mumbai Gandhinagar) वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) के समय में बदलाव किया गया है. इस ट्रेन को आनंद जंक्शन (Anand Junction) पर स्टॉपेज दिया गया है. अब इस ट्रेन के 8 स्टॉपेज (Stoppage) हो गए है.भारतीय रेलवे की सबसे प्रीमियम ट्रेन के रूप में जानी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat) यात्रियों के बीच पसंदीदा बन गई है.वंदे भारत एक्सप्रेस कम समय में लंबी दूरी तय करती है, साथ ही, आधुनिक सुविधाओं के कारण भी यह एक्सप्रेस काफी लोकप्रिय है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 सितंबर 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाने वाली देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया गया है.

मुंबई गांधीनगर वंदे भारत ट्रेन में बदलाव

मुंबई (Mumbai) से गांधीनगर (Gandhinagar) के लिए चलनेवाली ये ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन वेस्टर्न रेलवे की ओर से चलाई जाती है. ट्रेन नंबर 20901 -20902 ये ट्रेन बुधवार (Wednesday) सप्ताह में एक दिन छोड़कर सभी दिन चलेगी. इस ट्रेन के पहले सात स्टॉपेज थे, लेकिन अब इसमें आनंद जंक्शन जुड़ने के बाद इसके आठ स्टॉपेज हो चुके है.इस प्रकार, यह वंदे भारत एक्सप्रेस बोरीवली, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, वडोदरा जंक्शन, आनंद जंक्शन और अहमदाबाद जंक्शन पर रुकेगी.

इस ट्रेन का ऐसा है टाईमटेबल

ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20901 मुंबई सेंट्रल (Mumbai Central) से सुबह 6 बजे निकलती है और दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर गांधीनगर पहुंचती है. लौटते समय ट्रेन नंबर 20902 गांधीनगर से दोपहर 2 बजकर 5 मिनट पर निकलती है और रात को 8 बजकर 30 मिनट पर मुंबई सेंट्रल पहुंचती है.