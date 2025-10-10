BSP 100 Candidates List: बिहार चुनाव के लिए बसपा 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी; रामजी गौतम

पटना, 10 अक्टूबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तेज हो गई है. बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) ने दावा किया है कि वह राज्य की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी. पार्टी के नेता रामजी गौतम (Ramji Gautam) ने शुक्रवार को बताया कि लगभग 100 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी. आईएएनएस से बातचीत में रामजी गौतम ने एनडीए और महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि तमाम पार्टियों ने बिहार के लोगों को ठगा है. इस बार जनता गलती न करे और बसपा को मौका दे. हम शिक्षा, कानून-व्यवस्था और रोजगार पर विशेष ध्यान देंगे.

उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेगी. उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा वाली स्वतंत्र पार्टी है, जो किसी अन्य दल की मान्यताओं से मेल नहीं खाती. इसलिए हम किसी के साथ गठबंधन या साझेदारी नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बसपा वंचितों और शोषितों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी ने पहले ही सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है. यह भी पढ़ें: देश में दलितों के खिलाफ अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला भयावह: प्रियंका गांधी

