दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की अफवाह से मचा हड़कंप, IndiGo को मिली धमकी भरी ईमेल में कई एयरपोर्ट्स का जिक्र

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) के टर्मिनल-3 पर बुधवार को बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. दोपहर करीब 4 बजे फायर ब्रिगेड को फोन कॉल के जरिए यह खबर दी गई कि एयरपोर्ट परिसर में बम रखा गया है. खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस, CISF और फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंचीं और तुरंत तलाशी अभियान शुरू कर दिया. यात्रियों को कुछ देर के लिए रोका गया और सुरक्षा जांच को कड़ा कर दिया गया.

Delhi Blast: लोगों के फेफड़ों और पेट तक को चीर गया धमाका, मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा.

इंडिगो को धमकी भरा ईमेल, कई एयरपोर्ट्स का जिक्र

जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि इंडिगो एयरलाइन के शिकायत पोर्टल पर एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि चेन्नई और गोवा एयरपोर्ट का भी उल्लेख किया गया था.

इस ईमेल के बाद सभी संबंधित हवाई अड्डों पर सतर्कता बढ़ा दी गई और सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर तलाशी अभियान चलाया. हालांकि जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इसे झूठी सूचना (होअक्स कॉल) बताया. लेकिन इस घटना ने एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्थाओं पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं.

एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को भी मिला बम का खतरा

इसी बीच, एयर इंडिया एक्सप्रेस की वाराणसी जाने वाली एक फ्लाइट को भी सुरक्षा खतरे का अलर्ट मिला. एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, सरकार द्वारा नियुक्त बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी (BTAC) को सूचित किया गया.

सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से उतार दिया गया और विमान की गहन जांच की गई. एयरलाइन ने कहा कि सभी ज़रूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल तुरंत लागू किए गए, और फ्लाइट को तभी उड़ान की अनुमति दी जाएगी जब सभी जांच पूरी हो जाएंगी.

रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद बढ़ा अलर्ट लेवल

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब सोमवार को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी. उस घटना के बाद से ही राजधानी और देशभर में सुरक्षा स्तर बढ़ा दिया गया है.

जांच एजेंसियों को संदेह है कि उस धमाके के पीछे आतंकी नेटवर्क का हाथ हो सकता है. इसी कारण पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब हर संभावित खतरे को गंभीरता से ले रही हैं.

सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भले ही IGI एयरपोर्ट पर मिली बम की सूचना झूठी साबित हुई हो, लेकिन ऐसे मामलों में सतर्क रहना ज़रूरी है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत एयरपोर्ट अधिकारियों या पुलिस को दें.