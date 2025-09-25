Bihar Assembly Elections 2025: प्रियंका गांधी के बिहार दौरे पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल का कटाक्ष, कहा- 'वह सिर्फ टहलने आ रही हैं'

पटना, 25 सितंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) राज्य का दौरा करेंगी. भाजपा ने प्रियंका के आगामी बिहार दौरे पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ 'टहलने' के लिए बिहार आ रही हैं. भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा, "प्रियंका गांधी यहां 'टहलने' आएं, अब बिहार ने बहुत तरक्की कर ली है. कांग्रेस के 'जमाने' में बिहार की हालत ऐसी थी कि गाड़ियां-मोटरसाइकिल यहां बहुत कम थीं, फिर भी पटना में भयंकर ट्रैफिक जाम लगता था. अब वे जब आएंगी तो बेहतरीन फ्लाइओवर ट्रैफिक सुविधाओं से युक्त बिहार देखेंगी, जिसे देखकर उन्हें अच्छा लगेगा."

सांसद जायसवाल ने प्रियंका को सलाह देते हुए कहा, "मैं उनसे यही कहूंगा कि वे बापू सभागार जरूर जाएं, जहां नीतीश कुमार ने देश का सबसे बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम बनवाया है, वहां जाकर वे नीतीश सरकार की तरक्की देखें. उन्हें पटना म्यूजियम भी घूमना चाहिए. बिहार पर्यटन का शानदार स्थल बन गया है. प्रियंका अभी एक दिन के लिए आ रही हैं, तो पटना घूमकर ही वापस लौटें." यह भी पढ़ें : Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने जेटेट परीक्षा के बगैर स्कूली शिक्षकों की नई नियुक्ति और विज्ञापन पर लगाई रोक

बिहार में महागठबंधन द्वारा 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प' पेश किए जाने पर सांसद जायसवाल ने हमला बोला. उन्होंने कहा, "घोषणापत्र बिहार के सभी नागरिकों के लिए होता है, जिसे संपूर्ण समाज के लिए एक साथ जारी किया जाता है. लेकिन, जिन लोगों की दिलचस्पी समाज को बांटने और विभाजन में हो, जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, वे ही अलग-अलग फर्जी घोषणापत्र जारी करते हैं, जिसमें झूठी बातें लिखी होती हैं."

संजय जायसवाल ने बिहार की महिलाओं के लिए शुक्रवार के दिन को खास बताया. 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "शुक्रवार का दिन बहुत खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर हर परिवार की हर महिला को 10,000 रुपए देंगे. पहले ही दिन इस योजना से 70 लाख परिवारों को फायदा होगा. एनडीए सरकार जो कहती है, उसे पूरा जरूर करती है."