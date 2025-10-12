Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections 2025: जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने घोषित किए तीन उम्मीदवारों के नाम
Photo- @BJP4India/X

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर : भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू एवं कश्मीर (Jammu and Kashmir) से होने वाले आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. यह घोषणा पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से की गई, जिसमें तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं के तहत राज्यसभा की रिक्त 4 सीटों के लिए नामों को स्वीकृति दी गई है. पार्टी ने इन सीटों के लिए जिन नामों पर मुहर लगाई है, उनमें अधिसूचना संख्या 1 के अंतर्गत एक राज्यसभा सीट के लिए गुलाम मोहम्मद मीर को प्रत्याशी घोषित किया गया है. अधिसूचना संख्या 2 के अंतर्गत एक अन्य राज्यसभा सीट के लिए राकेश महाजन को उम्मीदवार बनाया गया है.

वहीं, अधिसूचना संख्या 3 के अंतर्गत दो राज्यसभा सीटों के लिए सतपाल शर्मा को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है. इस प्रकार से जम्मू एवं कश्मीर से राज्यसभा की कुल चार सीटों के लिए तीन प्रमुख चेहरों को मैदान में उतारा गया है. प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों पर अंतिम मुहर लगाई है. दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी मुख्यालय से रविवार को यह निर्णय सार्वजनिक किया गया. इस फैसले को जम्मू-कश्मीर की राजनीति के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है. यह भी पढ़ें : Tejaswi Yadav Delhi Visit: तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के साथ दिल्ली रवाना, कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा- ऑल इज वेल

गुलाम मोहम्मद मीर, जो कश्मीर घाटी से आते हैं, लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और क्षेत्रीय मामलों पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. राकेश महाजन जम्मू क्षेत्र के जाने-माने राजनीतिक चेहरे हैं और पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं. वहीं दो सीटों के लिए प्रत्याशी बनाए गए सतपाल शर्मा प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और संगठनात्मक मामलों में उनका अनुभव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैभाजपा ने इन नामों की घोषणा कर आगामी राज्यसभा चुनावों की तैयारियों में तेजी ला दी है.